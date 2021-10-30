拜登安撫馬克宏：潛艦案 美處理笨拙

拜登總統（左）29日在羅馬與一同出席G20峰會的法國總統馬克宏（右）會晤，這是在兩國因澳洲毀廢購買法製柴電潛艦、改買美製核潛艦而生嫌隙以來，兩位元首首度見面；拜登自承美方處理此事「太笨拙」；馬克宏則說，「我們一起澄清本該澄清的事情」。（Getty Images）

拜登 總統29日在羅馬與也在當地的法國總統馬克宏 晤面，試圖平撫兩國因澳洲 毀廢購買法製柴電潛艦、改買美製核潛艦而生的邦誼不睦；拜登自承美方處理此事「太笨拙」(clumsy)，而他以為法國早獲澳洲通知，不買法國貨。

華盛頓郵報報導，法國是美國史上最早的盟友；拜登嚴格講是到法國領土的法國駐教廷大使館，與馬克宏見面，兩名元首面對面坐下來，拜登暗示說，自己不曉得澳洲改買美製核潛艦的安排，法國被蒙在鼓裡，「我的印象是法國早獲通知，曉得那筆生意行不通了。」

拜登總統（左）29日在羅馬與一同出席G20峰會的法國總統馬克宏（右）會晤，這是在兩國因澳洲毀廢購買法製柴電潛艦、改買美製核潛艦而生嫌隙以來，兩位元首首度見面；拜登自承美方處理此事「太笨拙」；馬克宏則說，「我們一起澄清本該澄清的事情」。（Getty Images）

拜登與馬克宏都到義大利準備參加20國集團(G20)峰會；拜登往訪馬克宏，用意在拉抬美、法兩國元首峰會，凸顯此會的地位，要比其他大型高峰會上的雙邊會談來得高。

拜登政府9月同意讓澳洲取得敏感的核潛艦科技，致使澳洲取消與法國的660億美元柴電潛艦合約，改與美國做這筆生意，美、法關係因此發生嫌隙。

馬克宏政府曾表示，美、澳的做法挑起跨大西洋安全合作的根本問題；巴黎當局曾短暫召回駐華府及駐澳洲大使。

事發之後，拜登與馬克宏兩度通電話，顯然降低關係緊張，法國官員態度於是較為克制；但法國總統府一直強調，要看到具體措施，才能重建法、美關係。

拜登總統（左）29日在羅馬與一同出席G20峰會的法國總統馬克宏（右）會晤，這是在兩國因澳洲毀廢購買法製柴電潛艦、改買美製核潛艦而生嫌隙以來，兩位元首首度見面；拜登自承美方處理此事「太笨拙」；馬克宏則說，「我們一起澄清本該澄清的事情」。（Getty Images）

拜、馬29日會面後，馬克宏被問到是否對兩國關係修補感到滿意，他回答說，「我們一起澄清本該澄清的事情。」

近幾周法國官員頻頻聲稱，對澳洲及英國甚感失望；英國也加入搶潛艦合約，從而觸怒法國。

馬克宏28日與澳洲總理莫理森(Scott Morrison)通電話之後，由艾麗榭宮(Elysee Palace)總統府發表聲明，指潛艦跑約一事，「破壞兩國間的信任關係」，「現在該由澳洲政府提出具體方案，見證澳洲最高當局有意願重新界定雙邊關係的基礎。」

拜登和馬克宏29日會面，距法國總統選舉不到六個月，目前選情愈來愈難以預測；極右派總統參選人澤穆爾(Éric Zemmour)聲勢大振，顛覆各路參選人原先盤算；民調顯示，他與另一位極右派領袖勒龐(Marine Le Pen)打成平手，並列在馬克宏之後。

澤穆爾及勒龐選戰主打基調都說，在馬克宏及其前幾任總統治下，法國國勢日益走頹；澤穆爾上周發表演講指出，法國必須逃出「大國」的陰影，言下之意便是美國。