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互換禮物開玩笑 拜登贈教宗紀念長子金幣：若丟要買酒

編譯潘勛／綜合29日電
拜登總統（左）29日造訪梵蒂岡時，把已逝長子波‧拜登曾服役單位的大金幣贈給教宗方濟各，並開玩笑說，教宗若沒保管好，下次見面就得請他喝酒；教宗則回敬說，知道愛爾蘭人好酒。（Getty Images）
拜登總統（左）29日造訪梵蒂岡時，把已逝長子波‧拜登曾服役單位的大金幣贈給教宗方濟各，並開玩笑說，教宗若沒保管好，下次見面就得請他喝酒；教宗則回敬說，知道愛爾蘭人好酒。（Getty Images）

拜登總統29日訪問梵蒂岡時，與教宗方濟各互換禮物，送給教宗的禮物中有一枚與拜登已逝長子波‧拜登相關的大金幣；拜登看來心情不錯，還跟教宗開玩笑說，要是教宗沒能保管好金幣，那下次見面就得買酒請從不喝酒、祖先是愛爾蘭人的拜登喝；教宗則回敬說，就知道愛爾蘭人好酒。

「挑戰幣」與已逝長子服役有淵源

有線電視新聞網(CNN)29日報導，拜登與方濟各互換的禮物不少；拜登致贈的金幣與軍方有淵源，叫「挑戰幣」(challenge coin)，上面有德拉瓦州國民兵陸軍第261通信旅的徽章，拜登長子波生前曾服務於該單位。

拜登致贈那枚金幣時邊說著，「蒙您允可，我很高興將這枚幣送給您，幣的正面有美國國璽，但此幣有所不同，我曉得我兒子一定希望我將此幣致贈給您，原因在幣的背面有德拉瓦州第261旅字樣，我兒子服務於該單位。」

當年為子離世悲傷 兩人曾通信

波在2015年因腦瘤去世，得年46歲，拜登在他過世後幾個月，曾與方濟各會面。

拜登回憶說，當時全家族還在為波的離世而悲傷，教宗與他們聚會後，由費城國際機場搭機離美；波死後，拜登曾與教宗通信。

拜登表示，這類錢幣專送給「戰士兼領袖」後說，「您是我見過為和平而戰的最強戰士。現在按規矩—我在開玩笑啦—下次見到您，假如此幣沒了，您就得買酒來。我應該是您見過唯一不喝酒的愛爾蘭人了。」

邊聽邊笑的教宗回敬說，「就知道愛爾蘭人愛威士忌。」

拜登另贈手織聖衣 教宗贈著作

拜登另贈教宗一件1930年代手織的聖衣，取自拜登所屬的華府特區聖三一教會(Holy Trinity Church)藏品庫；白宮官員表示，該聖衣是手織祭服，1930年時委託專為教宗製作聖服的羅馬匠人加馬雷利(Gammarelli)縫製，此後經美國耶穌會於聖典中使用。

方濟各贈送拜登的禮物裡有一塊蝕刻圖案的瓷磚，以及他近來的著作。

「神愛世人」拿年紀互相調侃

今年78歲的拜登還跟84歲的方濟各拿年紀來開玩笑；拜登轉述非裔美國棒球員薩奇佩吉(Satchel Paige)的故事，來描述自己對老化的態度說，「假如你不記得自己多大，該怎麼說？就說閣下65，而我60歲，神愛世人。」

拜登 教宗 方濟各

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