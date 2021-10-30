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美國回來了？政策難題 拜登不能光靠「我不是川普」這招

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府施政不順，尤其對抗全球暖化的預算未竟全功，讓世界失望。圖為G20峰會前夕，示威者竪著拜登像抗議世界領袖未展現領導力。（美聯社）
拜登政府施政不順，尤其對抗全球暖化的預算未竟全功，讓世界失望。圖為G20峰會前夕，示威者竪著拜登像抗議世界領袖未展現領導力。（美聯社）

拜登總統今年6月出席七大工業國(G7)高峰會議時，對各國與會領袖宣布：「美國回來了。」歷經前總統川普執政四年的公然對立、我行我素的單邊主義政策後，拜登的聲明象徵美國重回昔日的外交穩定路線；然而，接下來四個月的峰迴路轉，卻讓拜登體認到若要獲致國內外政策重大成就，光靠「我不是川普」並不夠。

動身前往羅馬參加本周末的20國集團(G20)峰會之前，拜登在華府發表的最後一段談話，透露仍無法讓民主黨一致支持1.85兆經濟與環境支出預算計畫；預算藍圖包括了5000億餘對抗全球暖化的預算，拜登希望下周參加在蘇格蘭召開的氣候峰會時，能因這項提案而獲得各國領袖讚揚。

以溝通技巧及數十年外交政策經驗見長的拜登，這趟出訪的目地還包括爭取各國領袖承諾共同打擊新冠疫情、解決供應鏈危機，並且為全球各地一路走高的通貨膨脹踩煞車；拜登同時要面對今年8月阿富汗撤軍引發動盪的批評，並修補因為美澳核子潛艦協議而與法國之間產生的尷尬。

「日耳曼馬歇爾美國基金會」(German Marshall Fund of the United States)代理主席拉瑟爾(Ian Lesser)指出，拜登基本上在歐洲是受到高度歡迎的，「但光是因為拜登不是川普，並不能讓所有的政策問題變得容易解決」。

拜登在羅馬拜會教宗方濟各(Pope Francis)後，將進入此行出訪的外交重頭戲，分別與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、義大利總統馬達雷拉(Sergio Mattarella)和總理德拉吉(Mario Draghi)會面。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)28日說，20國集團峰會將把重點放在未來，例如如何避免未來再次出現疫情，以及確保各國面對疫情時能有協調機制。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、中國國家主席習近平都賓為疫情考量，無法參加這次峰會。

蘇利文說，拜登並沒有把普亭與習近平的缺席視為各國協調的障礙，而是當成展現西方民主國家有能力合作，共同解決當前及未來各種威脅的機會。

國際貨幣基金(International Monetary Fund)首席經濟學家戈匹納斯(Gita Gopinath)說，各國領袖在這次20國集團峰會的最迫切經濟任務，就是讓疫情獲得控制，具體作法則包括承諾為窮國配送新冠疫苗。

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