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別無選擇？拜登加碼預算案 當總統以來最大豪賭

編譯潘勛／綜合29日電
拜登總統28日親往國會山莊，與民主黨黨團同志們集會，希望能說服四分五裂的黨籍國會議員們支持他斥資1.85兆元的預算草案。(歐新社)
拜登總統28日親往國會山莊，與民主黨黨團同志們集會，希望能說服四分五裂的黨籍國會議員們支持他斥資1.85兆元的預算草案。(歐新社)

拜登總統28日親往國會山莊，與黨團同志們集會，希望能說服四分五裂的黨籍國會議員們支持他斥資1.85兆元的預算草案；他表示自己是掏心肝與大家講話，事實上也是近半世紀的從政生涯賭最大一把，自己未來的總統任期、民主黨的現況，都押在未來一周預算案及基建案能否由國會過關。

華盛頓郵報報導，據與會人士指出，拜登認為民主黨在參、眾兩院的多數、自己的總統功過，都取決於接下來一周發生的狀況，這麼形容並不誇張。

為了預算案，各方討價還價吵了幾周，目前何時可以立法成功沒人敢打包票；拜登這樣子豪賭，跟他一向趨吉避凶、經常與爆炸性立法爭辯保持距離的性格大不相同。

白宮高層及國會高級助理群28日早晨竭力想完成預算案，公布1684頁的文件，希望1.85兆元的預算案能幫忙化解阻力，讓眾院對1兆2000億元的基建案能快速投票；基建案31日過後就告失效。

拜登的施政、總統評價，近幾周已瀕臨失敗邊緣；他跟國會同黨高層就化解黨內衝突慢吞吞，已然成為統御聯邦政府的敗績，他能否引導只有最微弱多數的民主黨，在國會立法成功，也是他就任九個月來最令人疑惑的問題之一。

拜登這幾個月的施政，即便支持者看來都認為軟弱無力，但修訂後的預算案過關，有助於展現力量；拜登表示，全世界都在好奇美國民主能否運作，這麼說並非在開玩笑。

拜登從政生涯向來採慢工出細活、執兩用中的策略，選總統、選副總統搭檔、找人填補政府職缺等事項，莫不如此；碰到廢除參院費力把事拖(filibuster)議事規則、要不要擴大最高法院等，拜登都只頷首會意，但他的團隊認為贏不了，他就躲避苦戰。

拜登28日與國會同志們闢室密會，在好些民主黨人看來，他已負隅力抗，別無選擇；今夏疫情復起、阿富汗撤軍亂七八糟、通膨令人憂心、內政幾個月來無作為，他的施政滿意度全面下滑；民主黨面臨明年期中選，政治行情極其嚴峻。

一名白宮人士指出，維吉尼亞州長選舉已到最後關頭，拜登想抓住時機幫忙；另爭取立法成功，前往歐洲參加20國集團(G20)峰會及氣候峰會，他講話也才有分量，種種因素加起來，才讓拜登28日前往國會與同志們開會，投下從政生涯的最大一把賭注。

拜登 預算 民主黨

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