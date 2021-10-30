G20「煤」共識 COP26不樂觀 英相籲以羅馬為鑑

G20各國領袖對棄用煤炭、限制暖化的意見分歧，圖為日本中部碧南市火力發電廠仍使用煤作為燃料。(路透)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)31日將揭幕，目前正在義大利羅馬舉行的20國集團(G20)峰會猶如COP26的「前哨戰」，領導人充滿分歧，障礙重重，令人對COP26的結果難以樂觀；英國 首相強生(Boris Johnson)就呼籲，要以羅馬帝國曾經的輝煌為鑑，正視氣候變遷問題。

繼G20成員國環境部長會議7月鎩羽而歸，未能就排除燃煤日期，以及新建燃煤電廠達成共識後，現在G20領導人峰會在此議題上依然難有共識；G20成員國的總排碳量占全球的四分之三。

有消息人士向「華爾街日報」表示，高度使用燃煤、或是煤礦業發達的國家，即澳洲、中國 、印度 是最反對設定排除燃煤目標者，俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其等亦親近此立場。

強生致電習近平 施壓未果

強生也表示，他在29日曾與中國國家主席習近平通電話，表示希望中國能將排碳量達頂峰的時間點，從2030年提前至2025年，但卻未成功；儘管強生在電話中表示，英國在2008年時也是高達40%的發電來自燃煤，但是現在比重只剩1%。

中國是世界上排碳量最大的國家，全球半數燃煤發電廠也座落於此，而且56%的重工業用電來自燃煤，與經濟發展息息相關，故與印度一道，反對「排除」燃煤，僅願意使用「減少」的措辭。

另一方面，中國與印度長期呼籲已開發國家應對開發中國家提供更多支持；消息人士也說，中印兩國的態度是，如果已開發國家能夠用行動證明，他們能夠兌現說出來的承諾時，他們也更願意接受更具雄心的目標。

此外，中國目前還缺電，以及將舉行中共「20大」，在這段期間，此議題可能具高度政治敏感性。

G20各國充滿分歧，對履行2015年「巴黎協議」的目標，以及COP26做出共識的前景並非吉兆；消息人士就表示，G20與COP26是「相互支持或相互弱化」的關係。

強生也表示，當地的古羅馬遺跡給人一種不真實感，卻也點醒我們，一切的社會文明是會時進時退，而當事情開始出錯時，他可能會以非比尋常的速度惡化下去。