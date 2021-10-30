我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

G20「煤」共識 COP26不樂觀 英相籲以羅馬為鑑

編譯洪毅／綜合29日電
G20各國領袖對棄用煤炭、限制暖化的意見分歧，圖為日本中部碧南市火力發電廠仍使用煤作為燃料。(路透)
G20各國領袖對棄用煤炭、限制暖化的意見分歧，圖為日本中部碧南市火力發電廠仍使用煤作為燃料。(路透)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)31日將揭幕，目前正在義大利羅馬舉行的20國集團(G20)峰會猶如COP26的「前哨戰」，領導人充滿分歧，障礙重重，令人對COP26的結果難以樂觀；英國首相強生(Boris Johnson)就呼籲，要以羅馬帝國曾經的輝煌為鑑，正視氣候變遷問題。

繼G20成員國環境部長會議7月鎩羽而歸，未能就排除燃煤日期，以及新建燃煤電廠達成共識後，現在G20領導人峰會在此議題上依然難有共識；G20成員國的總排碳量占全球的四分之三。

有消息人士向「華爾街日報」表示，高度使用燃煤、或是煤礦業發達的國家，即澳洲、中國印度是最反對設定排除燃煤目標者，俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其等亦親近此立場。

強生致電習近平 施壓未果

強生也表示，他在29日曾與中國國家主席習近平通電話，表示希望中國能將排碳量達頂峰的時間點，從2030年提前至2025年，但卻未成功；儘管強生在電話中表示，英國在2008年時也是高達40%的發電來自燃煤，但是現在比重只剩1%。

中國是世界上排碳量最大的國家，全球半數燃煤發電廠也座落於此，而且56%的重工業用電來自燃煤，與經濟發展息息相關，故與印度一道，反對「排除」燃煤，僅願意使用「減少」的措辭。

另一方面，中國與印度長期呼籲已開發國家應對開發中國家提供更多支持；消息人士也說，中印兩國的態度是，如果已開發國家能夠用行動證明，他們能夠兌現說出來的承諾時，他們也更願意接受更具雄心的目標。

此外，中國目前還缺電，以及將舉行中共「20大」，在這段期間，此議題可能具高度政治敏感性。

G20各國充滿分歧，對履行2015年「巴黎協議」的目標，以及COP26做出共識的前景並非吉兆；消息人士就表示，G20與COP26是「相互支持或相互弱化」的關係。

強生也表示，當地的古羅馬遺跡給人一種不真實感，卻也點醒我們，一切的社會文明是會時進時退，而當事情開始出錯時，他可能會以非比尋常的速度惡化下去。

中國 印度 英國

上一則

川普政策拆散移民家庭 拜登政府擬1人賠45萬

下一則

WHO：歐洲疫情升溫 上周新增病例占逾全球一半

延伸閱讀

英相剛說不反華 外交大臣唱反調：不能依賴中國

英相剛說不反華 外交大臣唱反調：不能依賴中國
英國疫情再度惡化 喜萊莉籲強生：快下強制接種令

英國疫情再度惡化 喜萊莉籲強生：快下強制接種令
英相強生在價值357萬的首相府簡報室 觀看最新007電影

英相強生在價值357萬的首相府簡報室 觀看最新007電影
強生：不排華也不拒絕中資 「非戰略性領域開大門」

強生：不排華也不拒絕中資 「非戰略性領域開大門」

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石