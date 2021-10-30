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疫情、罷工、淹水…格拉斯哥COP26變數多

編譯郭宣含／綜合29日電
瑞典「環保少女」童貝里(右四)在格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會前抵達英國，在倫敦呼籲各國政府重視氣候變遷問題。(歐新社)
瑞典「環保少女」童貝里(右四)在格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會前抵達英國，在倫敦呼籲各國政府重視氣候變遷問題。(歐新社)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)31日將在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)登場，這場峰會因新冠疫情延後一年，如今又適逢英國疫情高峰、鐵路和收垃圾員工罷工以及暴雨淹水，加上外賓的國家疫苗不足，和多達10萬名示威者將至，COP26恐增添不少變數。

全球190個國家的領袖、協商者、英國王室、官方觀察家、記者、維權人士和名人將參加COP26，現場估計還會有多達10萬名氣候遊行示威者，眾人31日將齊聚格拉斯哥，挽救地球不再暖化。

英國和蘇格蘭政府擔任主辦方，現場預期會有多達3萬名官方與會者，高峰會從31日起到至少11月12日；這是英國歷來主辦最盛大的高峰會，主辦方也積極確保會議不會變成超級傳播活動。

華盛頓郵報(WP)報導，好消息是，高峰會似乎可以避開鐵路罷工，蘇格蘭鐵路已因此停擺；壞消息，垃圾回收員持續威脅要罷工，恐重現1970年代13周罷工後垃圾堆積如山的場面；這可不是蘇格蘭想要呈現的愛地球畫面。

不過本周最令人震驚的畫面莫過於淹水的格拉斯哥，暴雨和淹水接連出現，迫使當局關閉道路和延後植物園燈光秀。倫敦往格拉斯哥的火車28日也取消，旅客改搭公車前往。

格拉斯哥淹水並非新鮮事，1994年遇上百年大水災造成兩人死亡；隨著氣候暖化，這類百年大事件也日益頻繁，要處理極端氣候需要眾人齊聚開會，不過人流運輸卻是一大挑戰，尤其是許多代表的國家疫苗供應短缺。

英國首相強生(Boris Johnson)承諾發放疫苗給沒疫苗打的所有與會者；英國內閣辦公廳發言人27日表示，疫苗發放給70國的收受者，但拒絕透露有多少人拿到疫苗。

英國政府遭批反應慢半拍，六周前才發放首劑疫苗給多名代表，時間緊張，有些人恐來不及間隔四周打完第二劑。印度一名氣候官員表示，他聽說很多代表覺得程序麻煩，與會者對會期恐出現疫情感到焦慮。

主辦單位強烈建議與會者應打完疫苗、在室內戴口罩以及與人保持社交距離，進會場前每天須篩檢。

蘇格蘭衛生局長尤薩夫(Humza Yousaf)表示，在全球大流行病期間齊聚格拉斯哥，峰會後新冠病例絕對有增加風險，但這是值得冒的險。

尤薩夫指出：「我們會盡力確保峰會安全，我們明白氣候緊急事件本身，才是全球當前最大的公衛緊急情況與危機。」

疫苗 英國 罷工

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