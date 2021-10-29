美商務部要求半導體業者提供資料 孫曉雅：只是請求

美國在台協會處長孫曉雅上任後首次舉行記者會。記者張加／攝影

美國 商務部要求半導體供應鏈 企業填報資料，引起關注與憂慮；美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 29日指出，她與台灣半導體公司互動時確實有提到美國商務部的資訊請求書，「只是一個請求」，是完全自願性的，也有安全防範機制來保護企業的專有資訊。

此外，孫曉雅說，供應鏈安全、5G、資安等領域，已成美台共同的國安議題當中的關鍵要素；美方了解台灣在全球供應鏈中扮演的關鍵角色，尤其在半導體產業這類關鍵技術領域上更是如此，會持續共同努力確保這些供應鏈維持穩定無虞。

孫曉雅並提及，美國總統拜登所說的建立韌性，也代表美國必須與可信任的朋友與夥伴更加密切合作，「確保我們的供應鏈不會被當作籌碼，拿來對付我們。」

美國在台協會29日舉行孫曉雅（Sandra Oudkirk）上任後首場記者會，她以英文致詞開場並接受媒體提問，孫曉雅花了不少時間談雙邊經貿關係，多次提到資安與供應鏈的重要性，也表示台美要在資安領域合作，共同對抗資安威脅。

面對媒體詢問美國商務部要求晶片製造商提供資訊，孫曉雅說，她與台灣半導體公司及政府機構互動時，有提到美國商務部的資訊請求書，「資訊請求書就像它的名稱所說明，只是一個請求」。

孫曉雅表示，這是美國制定政策時會採用的標準做法，因為政府認為產業對經濟了解更多，因此制定政策前會經常與產業互動，了解產業對政策的評論以及他們提供的資訊；希望透過這樣的做法，讓政策制定基於業界所知的事實來訂定。

「我要再次強調商務部提出的資訊請求書，是完全自願性的。」孫曉雅接著說，美國商務部當中也有安全防範機制來保護企業的專有資訊，另外這也是向全球的公司所提出的一個請求。

孫曉雅指出，之前供應鏈當中出現很多嚴重中斷與產能相關問題，尤其在醫療產業及半導體產業，對美國造成很大影響；所以商務部提出的資訊請求書，目的是為更了解全球供應鏈，以幫助商務部在日後制定相關法規與措施，幫忙解決在供應鏈當中遇到的這些問題並改善狀況。