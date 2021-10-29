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美國石油巨擘首次國會作證 遭斥傳播假訊息

中央社／紐約28日綜合外電報導

美國各大石油公司主管今天面臨民主黨籍國會議員的嚴厲詢問，質疑這些大公司有關氣候科學的說詞，及其綠色能源開發行動是否符合市場宣傳口號。

路透報導，這是石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）、殼牌石油公司（Shell Oil）、BP America與雪佛龍公司（Chevron），以及美國石油業協會（API）和美國全國商會（Chamber of Commerce）首次就氣候變遷，在國會宣誓下回答問題。

埃克森美孚公司執行長伍茲（Darren Woods）、殼牌的華金斯（Gretchen Watkins）、BP America的勞勒（David Lawler）和雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）都以視訊方式作證。

法新社報導，埃克森美孚與雪佛龍在眾議院遭到逼問的這一幕，令人聯想到1994年菸草公司在知名的國會聽證會上作證，聲稱尼古丁不會成癮。

不過，民主黨議員在這場聽證會上，看不到石油大廠主管們的懺悔。

他們不僅否認，在化石燃料對氣候變遷的影響上繼續誤導大眾，也不願要求他們資助的遊說團體停止阻撓符合環保的政策。

這些公司雖然都公開承認氣候變遷科學，支持巴黎氣候協定和碳定價制度，但批評者指出，業者這不過是在自我「漂綠」（Greenwashing），實際作為與公關說詞不符。

紐約選出的民主黨籍議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）說：「你們放的火，卻讓我們有些人必須在未來嘗到苦果。」

不過，共和黨籍議員卻替石油業者辯護，反對美國總統拜登的能源政策，指他取消「基石XL」（Keystone XL）輸油管等政策，導致油價攀升。

喬治亞州選出的共和黨籍眾議員海斯（Jody Hice）指控民主黨人，「可恥地為整個新世代製造恐懼」，強調氣候變遷，藉此推動「自由社會主義的政策願望清單」。

出身紐約的民主黨籍眾議員馬隆尼（Carolyn Maloney）和埃克森美孚公司執行長伍茲在聽證會上言語交鋒。

馬隆尼指出，埃克森美孚公司科學家在1970年代的研究，對化石燃料排放會造成氣候變遷提出嚴正關切，但公司的公關卻淡化這個議題，於2000年在報紙廣告上稱氣候變遷是「未定的科學」。

她表示，埃克森美孚執行長告訴大眾的訊息與科學家所說，顯然有衝突。

但伍茲替公司辯護，稱當年公司的立場符合氣候科學，並表示2000年廣告是在宣傳低排放技術，因為「氣候變遷會帶來長期危害」。

他也說：「我不認為用現在的科學知識標準，去評斷25年前的東西稱得上公平。」

氣候變遷 石油 民主黨

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