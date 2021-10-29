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詹森送怪禮 雷根疑打盹…歷任總統見教宗趣事多

編譯潘勛／綜合28日電
教宗方濟各（右）與前總統歐巴馬。（美聯社）
教宗方濟各（右）與前總統歐巴馬。（美聯社）

拜登總統啟程赴歐，29日將會見教宗方濟各(Francis)，他與現任教宗關係不差，但美國建國200多年，拜登只是第二位信天主教的總統；歷任總統大多信仰新教，與教廷關係曖昧，有不少大事、趣事可回味。

美聯社28日報導，拜登已與教宗方濟各見過三次，但他不親吻教宗指環，他表示自己規避這個象徵尊敬的舉動，是謹遵母親教誨：沒人「高他一等」；此次會面將以元首對等的身分，與教宗商談新冠疫情、氣候變遷等課題。

第一位天主教徒當選總統的甘迺迪1963年到梵蒂岡會見教宗保祿六世(Pope Paul VI)堪稱史上大事；保祿六世當時才加冕幾天，而甘迺迪競選總統時遭遇反天主教徒歧視，所以只與教宗握手，而非按天主教慣例親吻教宗指環。

保祿六世1965年10月造訪紐約則凸顯原則的大問題；詹森總統想見教宗，但美國官方當時並未承認梵蒂岡為主權國，詹森只好搭機去駐聯合國大使好友的公寓用晚餐，翌日再於自己飯店套房歡迎教宗。

詹森有送怪禮物給教宗的傾向；1965年見面時送了幅銀框的自己簽名肖像；兩年後再次會面則送了高一呎的自己半身塑像。

前總統雷根1982年造訪教廷時，要睜開眼睛很費勁；當時教宗若望保祿二世(John Paul II)嚴肅談到福克蘭島及黎巴嫩危機，雷根好像打盹，眼睛一閉好幾秒；這件事發生在雷根緊湊的十天歐洲行中，引發熱議，說71歲的雷根體能不堪負荷總統差事。

教宗本篤十六世（左）與前總統布希（右）。（美聯社）
教宗本篤十六世（左）與前總統布希（右）。（美聯社）

布希總統2004年6月往訪教廷，向教宗若望保祿二世致贈美國給公民最高榮譽的自由勳章(Medal of Freedom)，教宗則回應以宣讀文章，表示「嚴重關切」伊拉克事件，美國帶領盟軍在當地打仗剛好超過一年。

教宗方濟各（右）與前總統川普。（美聯社）
教宗方濟各（右）與前總統川普。（美聯社）

前總統川普與方濟各關係之糟眾所周知；2016年總統競選期間，教宗便若有所指的說，一心一意想建造圍牆而非橋梁的人「不是基督徒」；而競選時主張在美、墨邊界建圍牆的川普則說教宗講話「沒禮貌」，另暗示墨西哥政府用方濟各充當先行卒子。兩人2017年在梵蒂岡見面時，照片顯示鐵青著臉的方濟各站在露齒而笑的川普身邊，川普後來形容那次見面「妙不可言」。

教宗若望保祿二世（右）與前總統柯林頓。（美聯社）
教宗若望保祿二世（右）與前總統柯林頓。（美聯社）

教宗 方濟各 美國

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