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中國難戒煤癮 抗氣候變遷承諾無新意…峰會成果不看好

編譯盧炯燊／綜合28日電
中國在氣候峰會前提出的應對氣候變化的新目標，被指了無新意，錯失了成為全球領導者的機會。圖為中國包頭市的煤電廠。(路透)
中國在氣候峰會前提出的應對氣候變化的新目標，被指了無新意，錯失了成為全球領導者的機會。圖為中國包頭市的煤電廠。(路透)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)本月31日將在蘇格蘭格拉斯哥舉行，中國已在會議前向聯合國氣候變化框架公約秘書處分別提交「國家自主貢獻新舉措」及「長期溫室氣體低排放發展戰略」，說明中國應對氣候變化的新目標；但這個「舉措」與「戰略」是中國把去年作出的承諾具體化，並無新意。

根據更新後的目標，中國將二氧化碳排放量在2030年達到峰值；與2005年的水平相比，將降低其經濟的碳排放強度65%；確保可再生能源占其能源結構的四分之一；也將增加森林覆蓋率。

然而這都不是新的，中國國家主席習近平去年12月已作出有關宣布，這跟內外許多氣候倡導者的期望相差甚遠；美國氣候特使柯瑞(John Kerry)對此更形容為毫無寸進。

綠色和平中國資深政策顧問李碩更指北京錯過了展示雄心的機會；他認為，中國是全球最大的碳排國，中國的決定給全球控制氣候變遷的努力投下了陰影，北京需要制定更強有力的實施計畫，以確保在2025年前達到排放峰值。

英國倫敦智庫「漆咸樓」(Chatham House)的中國問題專家Bernice Lee也指中國錯失了被公認為全球領導者的機會。

中國政府在減排上為自己設立的目標是在2030年實現碳達峰，到2060年實現碳中和，也就是說，在未來近10年內，中國不僅不會降低碳排放量，反而會不斷增加碳排放。

此外，中國這個新目標也反映出中國仍然無法擺脫對煤碳的嚴重依賴，被指是如上了煤碳癮。

儘管北京試圖降低對煤電的依賴，轉而擴大風電、水電的運用，但最近一輪電荒顯示，中國離不依賴煤炭還有漫長的路要走。

一些觀察人士將習近平缺席COP26氣候峰會，視之為中國領導人因無法面對外界壓力而決定臨陣脫逃。

美國國家安全顧問沙利文稍早與中國負責外交事務的政治局委員楊潔篪見面後曾表示，習近平不出席氣候峰會看來與新冠疫情有關，但路透引述氣候專家的話報導，習近平不出席峰會，可能是因為他拒絕對抗氣候變化做出更多的承諾或提高減排目標。

儘管作為世界第二大碳排放國的美國及第三碳排國印度領袖均出席氣候峰會，然而缺了中國領袖，峰會成果注定不被看好。

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