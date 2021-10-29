戴琪：美中關係如乾柴 誤判恐引燃大火

貿易代表戴琪28日演講表示，她與中國接觸旨在緩和與中國升溫到幾近危險的貿易關係；她形容美中關係已到「堆滿乾柴」的程度，一有誤解就可能點燃火星，催發熊熊大火。（路透）

美國 貿易代表戴琪 (Katherine Tai)28日表示，美中關係目前已到「堆滿乾柴」的程度，一有誤解就可能點燃火星，催發熊熊大火，「對兩國影響很嚴峻。」

路透(Reuters)28日報導，戴琪在「全國養雞協會」(National Chicken Council)年度會議上表示，她與中國 接觸，旨在緩和與中國升溫到幾近危險的貿易關係，因為稍有不慎，便可能引發嚴重後果；她說，最近與中國貿易官員重啟的對話會小心翼翼持續，但微妙的非農業議題，只怕會讓強化兩國貿易的心血變得棘手。

戴琪10月與中國國務院副總理劉鶴通電話，指中方沒完全遵守與前總統川普任內達成的「第一階段」貿易協議；美方官員把這次通話看待成試水溫，與北京接觸，而中方官員則向戴琪施壓，要求美國除掉一切對中國的關稅障礙。

戴琪則把自己的目標形容為替兩國緊張關係降溫，「如此我們可以有嚴肅的關係及談話，致力於想出辦法，可以穩定目前還管用的貿易部位」。

農業部預測，2022年美國出口到中國的雞肉可望成長3%，來到93萬公噸，原因在中國消費者會吃更多雞肉；戴琪指出，中國市場龐大，人口眾多，都得餵飽肚子，所以要進口農產品，而美國可以供應那些產品。

但戴琪不忘警告當前美中關係「很脆弱」；她認為美國目前面臨的主要挑戰乃是怎樣降低兩國貿易關係的火氣。

美國家禽業能繼續出口到中國，對業界影響很大；直到最近中國還禁止美國雞肉進口。

美國家禽雞蛋出口協會(U.S. Poultry and Egg Export Council)理事長薩姆納(Jim Sumner)則讚美戴琪的謹慎措施；他表示業者過去幾年一直很擔心會擦槍走火，美國家禽業者兩年前本來可以恢復出口雞肉到中國，嘉惠家禽業；中國是業者的第二大市場，所以很高興戴琪採取行動。

但農業其他部門則催促要採取更積極措施，改善對中貿易關係；農業組織及貿易促進團體都在要求拜登政府考慮解除對中國關稅，據「第一階段」貿易協議而磋商出新的貿易條約。