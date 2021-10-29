美軍駐台協訓部隊「特戰合作組」曝光 今年起常駐

美媒報導美國特種部隊與海軍陸戰隊祕密在台協助訓練台灣陸、海軍。（圖取自美軍特戰司令部臉書粉絲專頁）

中華民國總統蔡英文以「YES」的肯定語氣，向美媒證實有美軍駐台，台國防部 官員甚至表示現美軍協訓和過去「不一樣」。權威管道披露，蔡英文所證實的「駐台」美軍，是美台今年首度實施的「特戰合作組」協訓計畫，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣 ，協助各軍種特戰部隊提升戰力，將形成美軍在台的小型常駐部隊。

本報系曾披露美軍在台協訓，一度遭美國 國防部出面否認。但近半年「風向」轉變，美媒多次披露有美軍抵台協助台特戰部隊提升戰力，美軍態度轉趨開明，不再否認。今年美軍陸戰隊特戰人員曾赴台以「協訓交流」名義，抵台協助台陸戰隊突擊艇訓練，美軍安全合作旅官兵今年也曾首度進駐新竹湖口，但均屬於短期駐訓。

台國防部長邱國正28日在立法院外交及國防委員會，面對朝野立委反覆質詢此事時態度低調，但軍方在答詢間卻出現耐人尋味的表現，顯示事有蹊蹺。

權威管道透露，官員口中「不一樣」的美台協訓，是美軍今年針對台灣首度成立的「特戰合作組」。「特戰合作組」每隊約十人，具有各種軍事專業專長，領隊是少校，每梯次駐台半年，每半年輪替一次。今年第一梯次就是年初赴台教授台海軍陸戰隊特戰突擊艇戰技的美軍陸戰隊特戰人員，因首度實施，因此以「專家交流」名義抵台，爾後將形成美軍在台的常駐部隊。

美軍過去可稱之「常駐」台灣者，主要是美國在台協會台北辦事處（AIT/T）內所設「安全合作組」與「聯絡事務組」負責台美軍事交流事宜的美軍軍官。聯絡事務組長是陸軍上校，下轄有陸、海、空軍中校事務官三人，以及陸戰隊少校事務官一人，總計五人；安全合作組長同樣也是陸軍上校，現任為美國陸軍葛沛迪上校（COL Brady Crosier），下轄陸海空小組與訓練辦公室，每個小組有二到三名軍職或國防文官。現在則新增有「特戰合作組」小型常駐台灣的部隊。

台灣長年來與美軍在反恐作戰上持續合作。中央社引述一名高階將領8日2表示，美軍協訓國軍時間已超過20年，近年因區域情勢改變，美方對這些議題漸不避諱，包括特戰部隊與美方交流頻密，六人分遣隊的作戰編制就源自美軍。

美軍針對台灣山區與澎湖海域進行部隊訓練交流。陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊，在谷關山區每年固定舉行「互動操演」（Balance Taper）；陸軍兩棲營、陸戰偵搜大隊與美國海豹部隊分隊，每年則會在澎湖水域舉行「閃光操演」（Flash Taper），美軍均派遣完整建制編組赴台，由美軍擔任教官，指導台特戰部隊實施各項在陸域與水域最新反恐特戰作為訓練，同時評估台方特戰部隊能量。如在谷關、合歡山區舉行的「互動操演」，美軍派遣赴台的是一個完整的陸軍綠扁帽特戰分隊（ODA），約12至14人，均屬短期駐訓。