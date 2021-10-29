美軍駐台？台防長：「交流協助」非進駐

台灣國防部長邱國正表示，美軍是赴台交流協訓，並非「駐台」。（記者許正宏／攝影）

針對中華民國總統蔡英文 證實「美軍在台協訓」一事，中華民國國防部 長邱國正28日在台灣 立法院外交及國防委員會表示，中華民國國軍與美方有交流，交流當中「會有幾個人」來台作協訓。他解讀現況，「它（美軍）是協助，沒錯，是有部分（人抵台），但沒有部隊進駐。而他們（美軍）要來協訓，當然會住在這裡，是一個交流的範疇。」

台灣國民黨立委江啟臣質詢表示，蔡英文在CNN首度證實：美軍「駐」台。他問邱國正這個命題有沒有錯？邱國正回應表示，美國與國軍時常有在交流，人員互動時，「他們有些人員過來」。

立委追問，軍事交流與派兵合作，是否代表派兵駐台？邱國正表示，這不一樣。美軍到這邊來作一個長期演訓的話，也可以駐在這個地方。駐是「駐紮」的駐。但一般而言，「整個部隊進駐，和人員駐紮（不同）」。

立委表示，台美軍事交流、合作訓練一直都有，但蔡英文是歷來第一位在國際媒體上公開證實美軍「駐台」，代表戰略愈來愈清晰。中國曾將外國兵力進駐台灣作為動用武力藉口的「狠話」，民眾也會認為美軍已進駐台灣，恐造成兩岸政治情勢的誤判，非常嚴重；要求國防部必須說明清楚，國家安全不能開玩笑。

台灣國民黨立委陳以信質詢時問，蔡英文總統所說這些軍事交流，是不是在馬英九總統時期就有了？台灣國防部戰規司長李世強在備詢台上向邱國正提詞：「不一樣」。邱國正說，他不知道如何描述，但台美軍事合作一直都有。

美方關切台灣在中國威脅下的東南沙防務，邱國正說，他已向台灣駐在官兵指示，「一定要與島共存亡，因我死則國生，你要活的話，國家就很麻煩，就完蛋了」。對於抗敵信心，邱國正表示，「我部長有，誰能沒有」，「其他人說有沒有，那是你家的事，我尊重，但別在我面前討論」。