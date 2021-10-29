中批美「切香腸」拉抬美台軍事聯繫

針對中華民國總統蔡英文總統透露美軍駐台一事，中國外交部發言人汪文斌說，搞台獨死路一條。（美聯社）

針對中華民國總統蔡英文 總統透露美軍駐台，且中國 威脅每天都在增加。中國國防部發言人譚克非表示，已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方作出澄清。如果美方繼續頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

中國外交部發言人汪文斌說，搞台獨死路一條，任何國家任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。中國國務院台灣 事務辦公室發言人馬曉光則說，中國「對台獨零容忍，打擊台獨分裂行徑不計成本」。

中國國防部發言人譚克非28日針對台美加強軍事聯繫稱，一段時間以來，美方一些人「違背一個中國的政治承諾，不斷打台灣牌，向台獨分裂勢力發出極其錯誤信號」，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定「帶來嚴重負面影響」。

譚克非聲稱，任何「仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗」，中國解放軍將採取一切必要措施，「挫敗外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

中國國台辦發言人馬曉光稱，「蔡英文及民進黨當局頑固推進台獨」，藉各種場合在國際上「散布台獨言論，用民主自由等幌子包裝台獨主張，欺騙國際輿論，鼓噪以武拒統，倚美謀獨」；指蔡英文接受CNN採訪所談，「再次暴露其台獨圖謀冥頑不化」。

他並稱，民進黨當局不斷進行「台獨挑釁」，這是「破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源」。「以武拒統、倚美謀獨，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，給島內帶來兵災」。