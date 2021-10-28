美新增病例較上月高峰少6成 CDC主任：朝正確方向前進

CDC主任瓦倫斯基指出，本周全國七日平均確診人數比上周下降16個百分點；她表示：「我們正在朝正確的方向前進，但未來仍應保持警戒。」（美聯社）

華盛頓郵報疫情 追蹤統計顯示，過去七日平均全美染疫新增案例本周為6萬9000例，與上個月前一波疫情高峰時期的16萬4475例相比，約減少了58%；聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)形容這是美國「正朝著正確的方向前進」的象徵，但冬天來臨時仍須「保持警戒」。

瓦倫斯基於27日簡報會上指出，本周全國七日平均確診人數比上周下降16個百分點；她表示：「我們已經從9月初的巔峰期開始下降，正在朝正確的方向前進，但未來更冷的幾個月，我們仍應保持警戒。」

最近幾個月的確診和死亡人數也持續下降，自8月最後一周、亦即新冠Delta變種病毒 橫行的期間，染疫住院人數至今已減少54%；而本周的七日平均住院人數為5500人，比上周減少12%；截至26日單日平均死亡人數為1100人。

華盛頓郵報報導，疫情趨緩的地區可以看出新冠疫苗 的效果；以波多黎各為例，七日平均染疫新增案例在今年8月23日創下1121例的新高，當時Delta變種病毒迅速擴散，但26日公布的七日平均染疫新增案例則降至105例，約有73%的波多黎各人口如今已經接種新冠疫苗。

不過少數幾州則持續與疫情對抗中，尤其是入秋之後天候轉涼，某些地區民眾現在停留在室內的時間也隨之增加。

在蒙大拿州，平均每10萬名民眾就有45人感染新冠病毒住院，染疫住院率在全美各州當中高居第一；蒙大拿州人口只有半數完全接種(fully vaccinated)新冠疫苗，低於全美人口57.5%已完成接種的統計數字。

科羅拉多、密西根、新墨西哥、猶他、佛蒙特等州到目前為止新增染疫案例及染疫死亡案例，也都還沒有下降。

會中瓦倫斯基也重申未接種新冠疫苗者染疫住院的機率比接種者高12倍、死亡率也高11倍，呼籲民眾盡快完成接種。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)也對政府抗疫的成效表示認同；他說：「這是非常重大的進展，總統的計畫成功了。」