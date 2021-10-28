CDC：免疫功能不足者 有望打第4劑疫苗

聯邦疾病防治中心(CDC )更新指南，民眾若因特定健康因素，而可能具中度或嚴重免疫功能不足風險的話，有望接種第四劑信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗 。

所謂中度至重度免疫功能低下者，是指正在接受血液或腫瘤癌症治療的病患、特定器官移植者與幹細胞接受者、具進階或未經治療的愛滋病毒者、以及使用高劑量皮質類固醇或其他抑制免疫系統藥物的人；CDC預估，美國現有約900萬名或2%總人口屬於此類。

CDC在8月授權，允許部分免疫功能低下的18歲以上民眾打第三劑新冠疫苗；CDC指出，這第三劑疫苗並非補強針(booster shot)，免疫功能差的人有必要打第三劑，因為他們接種完前兩劑疫苗後，可能未出現完整的免疫反應。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)今夏一項研究指出，相較於多數已接種者，已接種疫苗但免疫功能低下的人感染新冠肺炎後，住院和病歿的風險高出485倍。

根據小規模研究，CDC表示，在出現突破性感染且住院的病患中，44%為完全接種但免疫功能不足的人；免疫功能差的人也更可能傳播病毒給身邊的親密接觸者。

CDC表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)現已允許，免疫受損等特定人士可接種三類疫苗的補強針，包括輝瑞、莫德納 和嬌生疫苗。

研究指出，特定免疫功能低下者打完補強針，可提高疫苗的抗體反應。

打完第三劑mRNA疫苗後，至少得等六個月才能打第四劑；CDC指出，目前並未建議接種第四劑疫苗，民眾應諮詢醫師，以判斷是否需要第四劑疫苗。

免疫功能低下者接種的首劑疫苗若是嬌生，則應等至少兩個月才能打補強針；CDC指出，補強針若選擇莫德納，就算首劑疫苗為他牌，補強針劑量依規為原先的一半。

CDC建議，就算免疫功能低下者已打過疫苗，仍應避開人群和通風不良的地方，並在室內公共場所戴上口罩。