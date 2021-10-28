德州禁跨性別學生參加運動賽 平權人士批荒謬

LGBTQ 支持者聚集在德州議會大廈抗議德州立法限制跨性別學生參加高中體育賽事。（Getty Images）

德州 通過立法，將限制跨性別(transgender)學生參加公立高中體育賽事；若想參賽，必須按照原出生性別，而非目前的性別認同。

本法案由州議會共和黨 議員提案，州長艾伯特(Greg Abbott)預計將簽署正式立法，並且在明年1月28日生效。本法案的宗旨，希望阻止體能狀況可能較強的跨性別女學生參賽，維護運動賽事公平性。

德州之前，全美已經有五個州在近幾個月通過類似立法，而且並未遭受法律挑戰。德州也將成為限制跨性別學生參加體育賽事的州之中，人口最多的一州。

支持跨性別運動員 與LGBTQ議題的倡議人士，稱立法「粗暴」、「歧視」；倡議人士也認為，目前並沒有證據顯示，跨性別女學生能夠主宰運動賽場，且立法將使保守主義者更加猖狂。

「平等德州」(Equality Texas)執行長馬丁內茲(Ricardo Martinez)表示：「這項殘忍又荒謬的禁令，讓跨性別的孩子與成人成為箭靶，直接摒除跨性別人的選項；這也表示雙性人和跨性別人在德州不受歡迎，且不安全。」

但法案的支持者認為，這將能保護女孩在運動場上，面對更強壯、速度更快的運動員。共和黨州眾議員法羅瑞‧史旺森(Valoree Swanson)上周在法案通過前表示：「今天我們有機會為了我們的女兒、孫女和全德州的女孩挺身而出。」

不過掌管德州公立學校體育賽事，共85萬名運動員的「大學校際聯盟」(University Interscholastic League，UIL)已經有類似規定。不過若運動員修改出生證明的性別，以符合面前的性別認同，將得以豁免參賽。

但新的法規上路後，將取消參賽特例，但學校將如何檢查原本的出生證明，目前還是未知數。UIL官員表示，檢查運動員參賽資格，由各學校和學區負責；UIL並沒有追蹤跨性別運動員的人數。