德州禁跨性別學生參加運動賽 平權人士批荒謬
德州通過立法，將限制跨性別(transgender)學生參加公立高中體育賽事；若想參賽，必須按照原出生性別，而非目前的性別認同。
本法案由州議會共和黨議員提案，州長艾伯特(Greg Abbott)預計將簽署正式立法，並且在明年1月28日生效。本法案的宗旨，希望阻止體能狀況可能較強的跨性別女學生參賽，維護運動賽事公平性。
德州之前，全美已經有五個州在近幾個月通過類似立法，而且並未遭受法律挑戰。德州也將成為限制跨性別學生參加體育賽事的州之中，人口最多的一州。
支持跨性別運動員與LGBTQ議題的倡議人士，稱立法「粗暴」、「歧視」；倡議人士也認為，目前並沒有證據顯示，跨性別女學生能夠主宰運動賽場，且立法將使保守主義者更加猖狂。
「平等德州」(Equality Texas)執行長馬丁內茲(Ricardo Martinez)表示：「這項殘忍又荒謬的禁令，讓跨性別的孩子與成人成為箭靶，直接摒除跨性別人的選項；這也表示雙性人和跨性別人在德州不受歡迎，且不安全。」
但法案的支持者認為，這將能保護女孩在運動場上，面對更強壯、速度更快的運動員。共和黨州眾議員法羅瑞‧史旺森(Valoree Swanson)上周在法案通過前表示：「今天我們有機會為了我們的女兒、孫女和全德州的女孩挺身而出。」
不過掌管德州公立學校體育賽事，共85萬名運動員的「大學校際聯盟」(University Interscholastic League，UIL)已經有類似規定。不過若運動員修改出生證明的性別，以符合面前的性別認同，將得以豁免參賽。
但新的法規上路後，將取消參賽特例，但學校將如何檢查原本的出生證明，目前還是未知數。UIL官員表示，檢查運動員參賽資格，由各學校和學區負責；UIL並沒有追蹤跨性別運動員的人數。
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