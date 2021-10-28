我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

德州禁跨性別學生參加運動賽 平權人士批荒謬

編譯林育正／綜合27日電 
LGBTQ 支持者聚集在德州議會大廈抗議德州立法限制跨性別學生參加高中體育賽事。（Getty Images）
LGBTQ 支持者聚集在德州議會大廈抗議德州立法限制跨性別學生參加高中體育賽事。（Getty Images）

德州通過立法，將限制跨性別(transgender)學生參加公立高中體育賽事；若想參賽，必須按照原出生性別，而非目前的性別認同。

本法案由州議會共和黨議員提案，州長艾伯特(Greg Abbott)預計將簽署正式立法，並且在明年1月28日生效。本法案的宗旨，希望阻止體能狀況可能較強的跨性別女學生參賽，維護運動賽事公平性。

德州之前，全美已經有五個州在近幾個月通過類似立法，而且並未遭受法律挑戰。德州也將成為限制跨性別學生參加體育賽事的州之中，人口最多的一州。

支持跨性別運動員與LGBTQ議題的倡議人士，稱立法「粗暴」、「歧視」；倡議人士也認為，目前並沒有證據顯示，跨性別女學生能夠主宰運動賽場，且立法將使保守主義者更加猖狂。

「平等德州」(Equality Texas)執行長馬丁內茲(Ricardo Martinez)表示：「這項殘忍又荒謬的禁令，讓跨性別的孩子與成人成為箭靶，直接摒除跨性別人的選項；這也表示雙性人和跨性別人在德州不受歡迎，且不安全。」

但法案的支持者認為，這將能保護女孩在運動場上，面對更強壯、速度更快的運動員。共和黨州眾議員法羅瑞‧史旺森(Valoree Swanson)上周在法案通過前表示：「今天我們有機會為了我們的女兒、孫女和全德州的女孩挺身而出。」

不過掌管德州公立學校體育賽事，共85萬名運動員的「大學校際聯盟」(University Interscholastic League，UIL)已經有類似規定。不過若運動員修改出生證明的性別，以符合面前的性別認同，將得以豁免參賽。

但新的法規上路後，將取消參賽特例，但學校將如何檢查原本的出生證明，目前還是未知數。UIL官員表示，檢查運動員參賽資格，由各學校和學區負責；UIL並沒有追蹤跨性別運動員的人數。 

德州 運動員 共和黨

上一則

對LGBTQ最不友善 美180所大學上榜

下一則

解放軍披露 美軍對中「抵近偵察」今年近2000次

延伸閱讀

德州公寓死亡一年男童生前遭虐 媽媽與男友保釋金百萬

德州公寓死亡一年男童生前遭虐 媽媽與男友保釋金百萬
聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去

聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去
德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年
德州賽車失控衝向觀眾 2童死亡、8人受傷

德州賽車失控衝向觀眾 2童死亡、8人受傷

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子