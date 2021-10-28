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反向性別歧視？不滿被2女取代 白男高管提告獲賠千萬

編譯郭宣含／綜合27日電
白人男性杜瓦控告「諾文健康醫療系統」將他開除，並派兩名女性取代其職；該院因「反向性別歧視」被判須支付杜瓦1000萬元賠償金。（截自谷歌地圖）
白人男性杜瓦控告「諾文健康醫療系統」將他開除，並派兩名女性取代其職；該院因「反向性別歧視」被判須支付杜瓦1000萬元賠償金。（截自谷歌地圖）

白人男性杜瓦(David Duvall)先前在北卡羅來納州一家醫院擔任高層主管，該院2018年將他開除，並派兩名女性取代其職；杜瓦不滿提告，該院因「反向性別歧視」(reverse discrimination)被判須支付杜瓦1000萬元賠償金。

杜瓦2018年控告「諾文健康醫療系統」(Novant Health)，當時他在該院擔任行銷溝通資深副總經理，備獲同仁與上司讚揚；杜瓦表示，他到職滿五年的前五天，突遭無預警停職；若他工作滿五年，可獲得更多遣散費。

杜瓦的職位遭兩名女性取代，一是白人女性凱特‧艾维雷特(Kate Everett)，她曾與杜瓦共事，後被提拔為公關長；另一人則是非裔女性維琪‧弗里(Vicky Free)，她擔任行銷長。

杜瓦在訴訟書中指出，雖然兩名女性都符合資格，但並未比他更稱職；杜瓦的律師表示，杜瓦會突然遭開除是因為他是白人男性，而且此舉是為了配合該醫院在2020年前提倡多元化的「五年計畫」。

他們指出，杜瓦並非唯一遭革職的白人主管；杜瓦在訴訟書中表示，他被開除後的12至18個月內，該院法務長、醫療集團總理、資訊長等也陸續遭非裔或女性取代。

陪審團26日支持杜瓦，允許他因反向性別歧視獲賠1000萬元。

杜瓦在訴訟書中表示，上司對他佳評如潮，他的團隊也總是表現優異而獲得高評價；杜瓦自2013年起在諾文工作，2018年7月30日在無預警和無解釋的情況下遭開除。

根據訴訟書，醫院突然通知杜瓦要被開除，並稱此決定無關表現。

諾文醫院否認這些指控，該院在2019年指出，杜瓦因為表現不夠好才會被開除，包括無法有效和集團溝通，以及他將個人職責委任給下屬。

諾文表示，艾维雷特當時早已承攬杜瓦的大半工作量，她自然能獲得升遷；該院也否認院內其他男性遭開除的原因出在他們是白人男性，但未說明這些男性遭開除的原因。

諾文事後發出聲明表示，對判決失望，考慮上訴。

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