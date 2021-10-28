對LGBTQ最不友善 美180所大學上榜

楊百翰大學的新生安妮‧理查茲在校園手持彩虹傘為LGBTQ爭取權益。（美聯社）

長期以來致力於校園同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒(LGBTQ )權利保障的非營利組織「校園驕傲」(Campus Pride)本周公布「全美LGBTQ最不平權校園排行榜」，共180所大學上榜；校園驕傲指出，這180間大學對LGBTQ同學而言，絕對是「最差、最不友善的學校」。

這180間大學都是教會學校，如猶他州的楊百翰大學(Brigham Young University)、西雅圖太平洋大學(Seattle Pacific University)、俄亥俄州 馬龍大學(Malone University)與德州貝勒大學(Baylor University)；榜上有名大學對此均不回應。

校園驕傲創辦人兼執行董事溫邁爾(Shane Windmeyer)表示，這些大學不只對於LGBTQ的學生不安全，甚至對每個學生都不安全；他說：「這些學校營造了一個敵對、歧視、騷擾的環境，到底誰願意再受教育時，還要分心面對這種環境帶給自己的壓力？」

自校園驕傲2016年開始公布「全美LGBTQ最不平權校園排行榜」以來，今年度上榜的學校是歷來最多，此與前總統川普 對LGBTQ不友善的政策有關；溫邁爾指出，人民性別認同的自由受憲法增修條文第九條「非明文列舉之自由」所保障，迭經聯邦最高法院判例在案。

因此自前總統歐巴馬時起，就要求基於「宗教信仰」而對LGBTQ族群的教職員學生施以區別待遇的學校，必須提交申請經核可後，才能以宗教自由為由豁免保障LGBTQ教職員工生之義務；然而，川普任內卻取消此規定，允許所有教會學校均自由實施類似政策。

溫邁爾說：「川普時期宗教團體和教會學校影響力非常大，現在拜登總統雖尚未表明是否恢復教會學校提交申請豁免文件的規定，但學校必須履行憲法義務，並告訴學生學校對此議題的政策。」