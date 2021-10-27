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美開放外籍客入境後料大排長龍 航空公司籲旅客做準備

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
達美航空公司執行長巴斯蒂安26日表示，隨著美國11月8日開放完整接種疫苗的外籍旅客入境，初期很可能出現大排長龍的狀況，旅客應預先做好準備。取材自達美航空臉書
達美航空公司執行長巴斯蒂安26日表示，隨著美國11月8日開放完整接種疫苗的外籍旅客入境，初期很可能出現大排長龍的狀況，旅客應預先做好準備。取材自達美航空臉書

達美航空公司（Delta Airline）執行長巴斯蒂安26日表示，隨著美國11月8日開放完整接種疫苗的外籍旅客入境，初期很可能出現大排長龍的狀況，旅客應預先做好準備。

巴斯蒂安（Ed Bastian）參加活動時表示，開放初期「將有點混亂。我可以跟大家保證，一定會出現排隊狀況，但我們會解決問題。接下來將會有需求大增情況，但為確保需求持續增加，我們必須讓人們更容易了解，當局要求提供哪些資料」。

同場活動中，國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）也說，該部門正準備應對國內外假期航空旅行激增的狀況．「我們期待假期交通流量會出現真正的激增，我認為我們將有能力應對」。

美國總統拜登25日簽署行政命令，自11月8日起要求大多數搭機入境的外籍旅客完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，同時解除對中國、印度與歐洲大部分地區的嚴格旅行限制。

除了接種證明，國際航空旅客還需提供出發前72小時內的COVID-19採檢陰性證明，供航空公司查驗。

非營利組織美國旅行協會（U.S. Travel Association）總裁羅傑．道（Roger Dow）指出，他很擔心美國邊境官員是否會做好準備，以應對11月8日開始的旅客遽增。

他說：「我認為，可能會發生一些小狀況。」旅遊業也預估，增加的國際旅客人數「將遠遠超過預期」。

美國 疫苗 拜登

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