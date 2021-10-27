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公主嫁平民/小室正直有禮 大學時就求婚

編譯郭宣含／綜合26日電
原本留著長髮，紮成小馬尾的小室圭，9月27日自美返回日本，此造型也招來不尊重王室的批評，26日結婚時已剪掉。(美聯社)
原本留著長髮，紮成小馬尾的小室圭，9月27日自美返回日本，此造型也招來不尊重王室的批評，26日結婚時已剪掉。(美聯社)

日本真子公主26日與30歲的小室圭結婚，兩人念同一所大學時相識相戀；據熟悉小室圭的人士透露，他為人有禮且正直，目前在美國從事法律工作，正等待律師考試放榜。

小室圭先前在日本一間法律事務所擔任律師助理，他5月取得紐約市復敦大學(Fordham University)法學院的法律士(J.D.)文憑後，開始在總部設在新澤西州的知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP紐約辦公室任職。

小室圭7月參加紐約州律師資格考，預計12月中得知考試結果；根據紐約州律師協會(New York State Bar Association)官網，小室圭曾贏得2020年年度學生撰文比賽。

紐約州律師協會網站指出，小室圭在Lowenstein Sandler律師事務所專門為新創家、新興公司、創投金融投資者、合併與併購、企業結構和整體企業事務提供諮詢與建議。

在美國紐約律師樓工作的小室圭，26日出席東京記者會，此時他已剪掉9月回國時的小馬...
在美國紐約律師樓工作的小室圭，26日出席東京記者會，此時他已剪掉9月回國時的小馬尾。(美聯社)

自2018年到美國留學後，小室圭9月首度返回日本，他紮起小馬尾，隨即引發媒體爭相報導，遭批不夠禮貌；他回國數周後拜訪真子父母，當時他身穿一襲黑西裝，頭上馬尾則已剪掉。

小室圭1991年10月5日出生，小學時喪父，由母親小室佳代一手帶大；他中學就讀一所國際學校，之後進東京的國際基督教大學(ICU)，期間認識真子公主；他在國際基督教大學期間，曾於2010年獲選為觀光大使「海王子」，負責帶動神奈川縣靠海城鎮藤澤市的觀光一年。

他曾在法國餐廳和補習班打過工，他還是大學生時，便向真子求婚。

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