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皇室不能承受之重 真子罹創傷壓力症候群

編譯陳韻涵／綜合26日電
日本真子公主(後左)是當今日本天皇德仁(前左二)的侄女。後為德仁天皇的弟弟文仁夫婦。前排右一右二是真子的祖父上皇明仁與祖母美智子。(美聯社)
日本真子公主(後左)是當今日本天皇德仁(前左二)的侄女。後為德仁天皇的弟弟文仁夫婦。前排右一右二是真子的祖父上皇明仁與祖母美智子。(美聯社)

紐約時報報導，日本皇室女眷肩負大和民族形象重擔，雖然不能繼承王位，卻面臨比男性皇族更嚴刻的對待，日本皇族女性的處境極其艱苦。

上皇明仁之妻美智子30年前流產遭公眾批判後，一度喪失語言能力，經休養後才恢復；10年後，媒體高談闊論她的媳婦雅子皇后生不出兒子，導致哈佛大學畢業、婚前仕途光明的她嚴重憂鬱，近年淡出皇室義務，專心休養。

本月初，宮內廳宣布30歲的真子公主因輿論反對她下嫁平民律師小室圭，長期撻伐讓她罹患創傷後壓力症候群(PTSD)。

真子的主治醫師說：「她覺得她身而為人的自尊遭踐踏，覺得自己沒有價值。」

悶！ 戰後八位公主嫁給平民，真子遭受最強烈批評

無論是生在日本皇室或嫁進皇室，皇族女眷都面臨嚴苛的媒體與公眾標準，日常還得聽從宮內廳的指使。

二戰迄今，日本已有八位公主嫁給平民而喪失皇籍，卻沒有任何一位公主承受如真子般的強烈公眾批評。

波特蘭州立大學(PSU)日本皇室專家、歷史學者魯夫(Kenneth Ruoff)說：「日本民眾認為他們對於真子該嫁給誰有發言權，令我感到非常奇怪。」

日本皇族是大和傳統的的象徵，皇族女眷承受極大性別不平等待遇，受限僵化的女性角色；儘管皇族女性無法繼承王位，他們遭受的批評往往比男性還要嚴厲。

小室真子與先生小室圭26日下午出席東京的記者會。(Getty Images)
小室真子與先生小室圭26日下午出席東京的記者會。(Getty Images)

悲！ 履行皇室職責，保持時尚美感，作用唯有生育

「除了履行皇室職責，還要保持時尚美感，婚後的作用就是生育。」東京立教大學(Rikkyo University)心理學教授香山理香(Rika Kayama)說，「人們會問，妳是個好媽媽嗎？妳跟婆婆的關係好嗎？妳如何支持生活中的男性？許多工作必須做到完美。我不認為皇室男眷會遭受如此對待。」

儘管日本已緩步改變，執政黨出現兩位女性競選黨主席，部分企業努力提高女性的職場地位，但在許多方面，日本文化仍視女性為次等公民，例如夫妻婚後必須改為相同姓氏，大多數女性改從夫姓，在國會與著名大學，管理職的女性仍占少數。

然而，在日本皇室中，皇族女性仍被期待承擔古代價值。

邁阿密大學(UM)人文中心創辦主任鈴木美保子(Mihoko Suzuki)曾寫過關於皇族女性的文章；她說：「有人認為皇室不朽，他們並非現代社會的一部分，傳統主義者希望將這種古老且令人安心的穩定性別角色觀念，投射到皇族身上。」

日本 時尚 紐約時報

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