公主嫁平民/真子獨立自主 藝術修養了得

日本真子公主26日登記結婚，脫離皇室改名小室真子。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園。(Getty Images)

德仁天皇現年30歲的侄女真子公主，26日與夫婿小室圭完婚，親近真子公主的人形容她獨立又友善，一邊從事博物館 研究，一邊履行皇室職責。

真子公主1991年10月23日出生，是秋筱宮文仁親王和王妃紀子的第一個孩子，以漢字「真」字為她命名，是因為文仁親王希望她能過著樸實無華的生活，對自己保持真誠。

2010年4月，她進入東京 國際基督教大學(International Christian University)就讀，是日本 第一位就讀該校的皇室成員；也就是在2012年國際基督教大學為打算出國留學的學生舉行的一場會議上，真子遇到了她未來的夫婿小室圭。

傳統上，皇室成員均就讀專為日本貴族創建的學習院大學。

大學畢業後，真子2016年在英格蘭中部萊斯特大學(University of Leicester)取得藝術博物館和畫廊研究碩士學位，在那之前她在愛丁堡大學學習藝術史，另曾在東京大學博物館擔任特別研究員。

真子過去熱衷促進國際友好關係，2019年7月前有大約四年時間，陸續訪問了宏都拉斯和薩爾瓦多等國，後來因為祖父明仁天皇和前美智子皇后於2019年4月退位，身為長孫女的她，也接下了部分皇室職責。

巴拉圭和巴西政府10月稍早曾特別頒發獎章給真子，表彰她努力促進兩國與日本的友好關係。

除了走訪諸國，真子也在日本國內訪問過許多地方；2011年夏天，真子曾自願為岩手縣和宮城縣兒童舉辦講座，這兩個縣都是那年3月大地震和海嘯受災最嚴重的地區。

真子與小室圭交往後，媒體挖出小室母親涉及財務糾紛，社群媒體不時出現有關她與小室家人關係的負面評論；去年11月，真子曾特別發表聲明表示，她和小室之間的「感情無可取代」，「結婚是必要的選擇」，可讓他們珍惜和保護彼此的感情。