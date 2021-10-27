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皇室框架大、小室家惹議 日民眾幫真子「挑女婿」

編譯陳韻涵／綜合26日電
前日本公主真子26日下嫁平民小室圭，在日本引起極大爭議。圖為日本民眾26日在東京街頭抗議兩人婚姻。(Getty Images)
前日本公主真子26日下嫁平民小室圭，在日本引起極大爭議。圖為日本民眾26日在東京街頭抗議兩人婚姻。(Getty Images)

許多日本民眾反對真子公主下嫁平民小室圭，兩人2017年宣布訂婚後，男方家庭爭議不斷；共同社報導，婚事爭議凸顯日本皇室成員難以平衡公眾與私人生活；學者則認為，真子的婚事風波形同日本皇室在現在民主社會中的「警訊」。

日本「皇室典範」規定，女性皇族嫁給平民便脫離皇籍，子嗣也無權繼承王位；但共同社民調顯示，約80%受訪民眾希望年輕一代皇族，無論男女都能繼位；但執政的自民黨依然強烈反對，讓女性或非嫡系皇族後代繼位。

日本皇族男丁稀少，目前僅三人有權繼位，分別是上皇明仁的弟弟、85歲的正仁親王，日皇德仁55歲的弟弟文仁親王，以及文仁15歲的兒子悠仁親王；文仁是真子的父親，而悠仁則是她的弟弟。

相較之下，英國皇室有超過20人具備合法繼承權，許多人為女性，目前無人年逾80歲。

真子公主26日脫離王室，和小室圭結婚，改名「小室真子」。(美聯社)
真子公主26日脫離王室，和小室圭結婚，改名「小室真子」。(美聯社)

對於日本民眾強烈反對真子的婚事，名古屋大學現代史學副教授河西秀哉表示，「在人們不清楚皇族女眷未來能否繼承王位的情況下，國民相當在意真子的婚姻。」

真子與小室圭是大學同學，兩人2017年宣布訂婚，隨後遭周刊爆料小室母親離婚後，與一名男性有情感糾葛，這名男性指控她欠債約3萬5000美元。

小室圭與母親解釋，認為這筆錢是禮物，但此事遭民眾公審後，文仁親王要求小室圭解釋相關情況；小室圭今年初提交28頁的文件，詳述母親的財務以及如何解決問題。

真子婚事受到全民關注，許多民眾打著為真子與皇室著想的旗號，自以為是地「挑女婿」，甚至遊行抗議。

日本 遊行 民調

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皇室不能承受之重 真子罹創傷壓力症候群

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