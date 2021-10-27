日公主嫁平民 脫離皇室變身「小室真子」

日本真子公主內親王(右)26日脫離皇室，和大學同學小室圭(左)結婚，成為平民「小室真子」；圖為新人小室夫妻在記者會上深情對望， 小室圭也獻上愛的宣言：「我愛真子。」兩人將移居至紐約生活。(美聯社)

記者會上大秀恩愛 小室：我愛真子

日本 皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王，日本時間26日上午和大學同學小室圭登記結婚，並依法脫離皇室成為平民，婚後從夫姓為「小室真子」，兩人將移居紐約生活；夫婦同日下午召開記者會，真子說，「和他結婚是必要的選擇」，小室更公開示愛說：「我愛真子」。

2017年訂婚並等待近4年2個月的真子，終於如願和2018年赴紐約求學後，今年9月才返回日本的小室共結連理；26日上午10時由宮內廳向地方政府遞交結婚登記申請後，真子離開居住的秋篠宮邸，父親文仁親王、母親紀子妃和妹妹佳子送行；真子分別向父母和妹妹鞠躬道別，佳子不禁趨前擁抱真子。

分別1年7月 親向上皇夫妻報告婚訊

23日剛滿30歲的真子，當天也到上皇明仁夫妻居住的東京 港區仙洞臨時御所，向祖父母報告婚訊；因新冠疫情影響，祖孫已有1年7個月未見。

26日下午二時小室夫婦在東京都內飯店召開記者會；真子說，她對在皇室成長與生活的30年表示感恩；她也指出，關於婚事外界有各種看法，但「圭先生對我而言，是不可取代的存在。」

小室致詞一開始就說：「我愛真子。」對於金錢糾紛「將竭盡所能解決」，也表示這些年的不實傳言及誹謗中傷，造成真子身心受創，他十分心疼。

真子公主(右)下嫁平民丈夫，26日結婚，臨行前拜辭父母，與妹妹佳子公主擁別。(美聯社)

小室先回紐約 真子簽證辦妥再團聚

婚後小室將盡速返回紐約律師事務所繼續工作，真子將搬進東京澀谷的短租公寓，待簽證辦妥後即赴紐約。

真子和小室2017年9月3日發布訂婚訊息不久，就爆出小室母親佳代曾向前未婚夫對方借款400萬日圓(約3萬5000美元)，支付小室圭的大學學費和留美費用，卻沒有償還。

由於真子公主下嫁平民將失去皇籍，依例可得最多1億5250萬日圓補助金(稱為「一時金」，約合130萬美元)，兩人婚姻也被質疑是小室家用來還債的手段之一。

小室2018年秋天至紐約市 復敦大學(Fordham University)法學院就讀，今年畢業後，在紐約一家律師事務所工作，7月並參加紐約州律師考試，等待12月公布考試結果。

真子公主下嫁平民丈夫，26日結婚，拜辭父母與妹妹後，搭車離去，向媒體揮手。(美聯社)

沒有辦婚禮 婉拒領脫離皇室補助金

小室赴美求學後，留在日本的真子堅持非小室不嫁，但外界關注的壓力及謠言使她罹患「複雜性創傷後壓力症候群(C-PTSD)」；因婚事備受爭議，真子決定不舉行婚禮，也婉拒領取脫離皇室的補助金。

記者會原定採取口頭問答形式，不過宮內廳表示，真子看到提問包含「可能讓人誤認為事實的錯誤資訊」，感到恐懼與強烈不安，與醫師討論後，認為真子無法現場回答提問，改為書面形式回答，真子與小室僅出場致詞後即離席。