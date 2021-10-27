有限度侵略…中國若占台外島 美日應合作嚇阻

華府智庫「新美國 安全中心」(Center for a New American Security)在兵棋推演後提出報告，指中國 若占領台灣 外島如東沙，美國若不想擴大戰事或引發超級大國戰爭，回應的選擇很有限；基於美台都希望避免因軍事行動引發戰爭升級，若要阻止中國首先奪取東沙島，「美台雙方應自即日起協調建立可靠威懾力量，與日本等國多邊合作建立有效威懾，也至關重要。」

有線電視新聞網(CNN)26日報導，「新美國安全中心」的報告概述中國以武力控制東沙島的可能性；目前這個位在南海、介於台灣與香港之間的小島，有500名台灣軍隊駐守。

報告指出，在北京試圖測試華府保衛台灣的決心之際，中國若採取這種「有限度侵略」，可能是奪取台灣附近其他島嶼或徹底入侵台灣的先兆。

一旦中國在東沙島建立軍事據點，美國將沒有足以迫使中國將該島交還台灣的可靠方法；畢竟，經濟制裁無法立即見效，任何軍事行動都有升級戰爭的風險，且美台都希望儘可能避免這種情況；因此，不論是對抗中國對台脅迫、有限度侵略或奪取東沙島，都有必要與日本合作並有效嚇阻。

另外，據知情人士透露，情報官員尚未發現任何跡象顯示，中國正準備軍事入侵。

前CIA反情報局副局長凱爾頓(Mark Kelton)在「塞佛報告」(The Cipher Brief)網站舉辦的會議上表示，中國不太可能突然軍事接管台灣，更有可能的是效仿俄羅斯2014年吞併克里米亞時使用的模式：一開始緩慢秘密接管，然後以更公開軍事行動來鞏固現實。

凱爾頓表示，習近平無疑已得出結論，將對台行動與俄羅斯活動結合起來，讓美國同時應對多重危機；「隨著中國每天侵入台灣周圍的防空識別區(ADIZ)，習近平顯然是在發出信號，測試西方的決心。」

CNN指出，中央情報局(CIA)副局長柯恩(David Cohen)本周在喬治亞州舉行的情報會議上，談及中國對台計畫是拜登政府主要關注點，是CIA新成立「中國任務中心」(China Mission Center)的「顯著議題」之一。

柯恩表示，「面對中國有一連串首要問題，而台灣絕對是我們關注中國的首要問題之一。」