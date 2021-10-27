我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

有限度侵略…中國若占台外島 美日應合作嚇阻

記者胡玉立／綜合報導

華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)在兵棋推演後提出報告，指中國若占領台灣外島如東沙，美國若不想擴大戰事或引發超級大國戰爭，回應的選擇很有限；基於美台都希望避免因軍事行動引發戰爭升級，若要阻止中國首先奪取東沙島，「美台雙方應自即日起協調建立可靠威懾力量，與日本等國多邊合作建立有效威懾，也至關重要。」

有線電視新聞網(CNN)26日報導，「新美國安全中心」的報告概述中國以武力控制東沙島的可能性；目前這個位在南海、介於台灣與香港之間的小島，有500名台灣軍隊駐守。

報告指出，在北京試圖測試華府保衛台灣的決心之際，中國若採取這種「有限度侵略」，可能是奪取台灣附近其他島嶼或徹底入侵台灣的先兆。

一旦中國在東沙島建立軍事據點，美國將沒有足以迫使中國將該島交還台灣的可靠方法；畢竟，經濟制裁無法立即見效，任何軍事行動都有升級戰爭的風險，且美台都希望儘可能避免這種情況；因此，不論是對抗中國對台脅迫、有限度侵略或奪取東沙島，都有必要與日本合作並有效嚇阻。

另外，據知情人士透露，情報官員尚未發現任何跡象顯示，中國正準備軍事入侵。

前CIA反情報局副局長凱爾頓(Mark Kelton)在「塞佛報告」(The Cipher Brief)網站舉辦的會議上表示，中國不太可能突然軍事接管台灣，更有可能的是效仿俄羅斯2014年吞併克里米亞時使用的模式：一開始緩慢秘密接管，然後以更公開軍事行動來鞏固現實。

凱爾頓表示，習近平無疑已得出結論，將對台行動與俄羅斯活動結合起來，讓美國同時應對多重危機；「隨著中國每天侵入台灣周圍的防空識別區(ADIZ)，習近平顯然是在發出信號，測試西方的決心。」

CNN指出，中央情報局(CIA)副局長柯恩(David Cohen)本周在喬治亞州舉行的情報會議上，談及中國對台計畫是拜登政府主要關注點，是CIA新成立「中國任務中心」(China Mission Center)的「顯著議題」之一。

柯恩表示，「面對中國有一連串首要問題，而台灣絕對是我們關注中國的首要問題之一。」

中國 台灣 美國

上一則

富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

下一則

日公主嫁平民 脫離皇室變身「小室真子」

延伸閱讀

CNN：至少五名川普幕僚接受眾院國會調查委員會詢問

CNN：至少五名川普幕僚接受眾院國會調查委員會詢問
熱氣球升空吊掛外側 員工體力不支墜死

熱氣球升空吊掛外側 員工體力不支墜死
美式足球明星 21歲艾倫羅爾遭槍殺

美式足球明星 21歲艾倫羅爾遭槍殺
影／以色列熱氣球工作人員被「掛著升空」體力不支墜亡

影／以色列熱氣球工作人員被「掛著升空」體力不支墜亡

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎