遇紅綠燈會左轉逆向 特斯拉暫收回新版全自駕軟體

特斯拉的全自動駕駛系統軟體有瑕疵，公司宣布召回。圖為特斯拉電動車進行防碰撞試驗。(路透)

特斯拉 (Tesla)電動車 公司表示，近日推出的駕駛人輔助軟體「全自動駕駛」(Full Self-Driving)10.3版顯然有漏洞，所以暫且回到10.2版；執行長馬斯克 (Elon Musk)24日表示，公司正設法解決問題，10.3還是測試版，可想而知會出現此一狀況。

馬斯克還說，要在公司內部過程，測試各種條件下一切硬體規格，是辦不到的事，因此才推出公開測試版。

特斯拉延至24日上午才釋出駕駛人輔助軟體升級版，證明這次升級有麻煩；馬斯克寫道，內部品管人員發現「碰到某些紅綠燈號誌，左轉卻逆行」，但公司還是推出這次升級，原因在仰賴大家幫忙蒐集更多有關駕駛的狀況及參數。

有些用戶24日表示，特斯拉暫緩使用軟體測試版之後，車輛失去全自動駕駛功能；社群媒體上充斥著用戶的體驗報告，說完全喪失特斯拉車輛的特色，只能按車廠的指示，退回去用較舊版本。

特斯拉電動車演出的長篇大戲，顛覆汽車業界的傳統做法，也引起安全規管單位及用車安全促進人士的矚目；這次又生轉折，讓不少人擔心，特斯拉把大致沒測試過的軟體，強加給大眾後，將有嚴重後果。

事實上，國家運輸安全委員會(NTSB)早在2017年就發現，特斯拉的全自動駕駛(Autopilot)系統有重大漏洞，因此建議特斯拉，將Autopilot限制在定點啟動，並建立確保駕駛人集中注意力的系統。

但NTSB主席珍妮佛．霍曼迪(Jennifer Homendy)表示，目前特斯拉對於此建議並未回應，而NTSB又只有建議性質，無法強制特斯拉履行。

霍曼迪批評，特斯拉在不確定其自動駕駛系統是否絕對安全前，就直接投放到一般道路上進行測試，才導致目前NTSB正在調查的三起致命意外的發生，「如果特斯拉真把行車安全置於首位，我強力呼籲他們完成本委員會四年前的建議。」

對於NTSB的呼籲，特斯拉官方並未回應；而根據NTSB的消息指出，特斯拉官方並要求NTSB在對外公布相關事件時，就部分細節予以保密。

「全自動駕駛」是特斯拉Autopilot軟體的擴張版，容許軟體引導特斯拉車輛穿梭於各地區道路及住宅區，可以在公路導航、召喚愛車及停車，並由駕駛留心特殊狀況；雖號稱全自動駕駛，但按照業界標準或法規定義，其實名不副實。