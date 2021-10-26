吹哨者文件揭臉書真相：傷害現實生活、火上加油

臉書「吹哨者」法蘭西絲．郝根25日在英國國會作證，指出臉書對於內容管控不足。(Getty Images)

以「吹哨者」身份揭發臉書 (Facebook)弊端的前任臉書專案經理、數據科學家法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)，提交臉書內部資料給證券管理委員會(SEC)後，國會也取得郝根律師提供的修訂版「臉書文件」(Facebook Papers)；華盛頓郵報整理文件內容並訪問數十名臉書現任及前任員工後報導指出，對於現實生活中的各種傷害，臉書確實發揮火上加油的效果。

華郵報導，從臉書大量內部文件可以看出，臉書身為社群網站 龍頭，對於因為臉書平台而擴大殺傷力的事件，一直悄悄密切監控；對於某些員工提出警告，直指臉書平台設計存有風險，恐讓全球各地弱勢社群曝露於危險內容威脅，臉書主管也置之不理，犧牲公共利益換取營利。

國家廣播公司(NBC)則報導，「臉書文件」披露數千文件紀錄顯示，臉書散布不實訊息，鼓吹暴力的真相被揭穿之後，讓許多員工感到極度憤怒、失望與不滿。

根據華郵調查採訪，「臉書文件」反映的四大重點包括：

一、查克柏格 說法與內部研究矛盾

創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)的公開發言說詞，其實與臉書內部資料有所出入；舉例來說，查克柏格去年在國會作證時表示，臉書移除94％仇恨言論，但根據內部文件紀錄，研究人員發現臉書移除的仇恨言論其實不到5%。

媒體披露，臉書對於內容的管控，查克柏格的說法與內部研究矛盾。(路透)

二、1月6日國會暴動前，臉書鬆懈戒備。

2020年總統大選之前，臉書加強監控暴力、不實訊息及仇恨言論，但11月6日選舉日過後，數十項監控措施則開始鬆綁。臉書雖有禁止「停止竊取」(Stop the Steal)社群的規定，對於其他數十個持有類似主張的團體並未一併規範；臉書內部調查後來則證實，這些團體都是「停止竊取」社群的側翼組織，等到臉書再度祭出規範時，挺川暴徒已攻占國會大廈。

三、臉書未能在世界多數地區有效控管內容

有關仇恨言論、不實訊息的臉書問題，除了在北美地區出現，在發展中國家其實更為嚴重。臉書透過內部研究也明白，非英語國家臉書平台的監控機制較為薄弱，導致這些地區不肖分子、獨裁政權得以濫用臉書。

四、臉書把擴大用戶人數擺在安全之上

查克柏格曾說，臉書設計並沒有要說服民眾花更多時間停留在臉書平台，但數十份內部文件卻顯示，事實剛好相反；臉書在積極爭取民眾參與的同時，卻放棄或延遲打擊不實訊息或避免積極立場的措施。