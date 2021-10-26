特斯拉超威 股票一路飆 市值首破兆

美國租車巨頭赫茲簽約要買10萬輛特斯拉電動車，帶動特斯拉股價大漲，公司市值首次站上1兆元。圖為特斯拉經銷商。(路透)

汽車 龍頭 首度衝破1000元大關

租車大廠「赫茲」(Hertz)向電動汽車龍頭「特斯拉 」(Tesla)下訂十萬電動車 ，成為特斯拉歷來最大筆訂單，加上特斯拉Model 3上月在歐洲首度賣贏燃油車；消息傳出後，特斯拉股價25日狂飆，首度衝破1000元，市值跨越1兆元，成為美國首家市值達到1兆元的汽車製造商，馴讓特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的身價已接近3000億元。

大單補血 Hertz訂十萬輛電動車

赫茲25日盤前向特斯拉下訂十萬台Model 3電動車，成交金額至少42億元，為特斯拉史上最大單筆訂單，訂明年底前交貨；屆時，電動車將占赫茲車隊的超過20%。

赫茲為提供顧客更多元的租車選擇，大手筆購入特斯拉電動車，不僅成為特斯拉科技成為主流的風向球，也為特斯拉連漲數周的股價再添柴火。

亞馬遜8年成就 特斯拉2年解鎖

特斯拉25日股價狂升，終場收紅12%，每股1024.86元，締造歷史新高紀錄，市值來到1.03兆元。

特斯拉成為繼蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Google母公司字母(Alphabet)，以及臉書(Facebook)之後，第六家跨越1兆元市值里程碑的美國企業，也是創造這般輝煌紀錄的第一家美國汽車製造商。

道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，特斯拉的市值迅速飆升，不到兩年就從1000億元漲破1兆元；相較之下，亞馬遜花了至少八年才達成這項成就。

上周，特斯拉公布創紀錄的季度營收，市值超過另外九間美國大型汽車業的總和。

美國租車巨頭赫茲簽約要買10萬輛特斯拉電動車，帶動特斯拉股價大漲，公司市值首次站上1兆元。圖為上海特斯拉電動車廠。(路透)

馬斯克身價 直逼3000億元

馬斯克25日下午在推特(Twitter)上，以雙關詞彙發文寫道：「瘋狂的第一次一兆！(Wild $T1mes!)」

對於赫茲重金下訂，馬斯克則表示，「奇怪的是，這改變了價值，特斯拉通常會是增加產量的問題，而非需求問題。」

數據商Equilar表示，特斯拉股價飆漲，也讓馬斯克的身價水漲船高，25日身家約2970億元。

Model 3 在歐洲首度賣贏燃油車

在歐洲方面，汽車研究調查公司JATO Dynamics的數據顯示，特斯拉Model 3的9月歐洲銷量，比去年同期勁增58%至2萬4591輛，一舉超越雷諾(Renault)的Clio、福斯(Volkswagen)的Golf等車款，奪下單月銷售冠軍，原因可能是特斯拉在上季末大舉促銷。

Model 3是首款銷量稱霸歐洲車市的電動車，再次印證汽車業正加速朝電動車轉型；這也是首度由歐洲以外地區製造的車款，成為歐洲銷售冠軍。