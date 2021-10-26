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滾石：國會暴動前 主謀曾見白宮高層與共和黨議員

記者顏伶如╱綜合報導
國會正積極調查今年1月6日國會暴動的幕後真相。(路透)
國會正積極調查今年1月6日國會暴動的幕後真相。(路透)

「滾石」雜誌(Rolling Stone)調查採訪指出，1月6日國會暴動籌畫者在事發前，曾經與包括白宮高層官員及共和黨籍國會議員在內共計數十名對象見面討論，其中包括當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)。兩名知情人士說，梅杜斯其實曾有機會阻止後來釀成死傷的暴力事件發生。

報導指出，眾院調查委員會對於國會暴動調查積極進行，某些參與暴動事件規畫者對調查人員透露新訊息指出，挺川派國會議員參與國會暴動事件的籌畫。報導指出，兩名消息人士提供的籌畫內幕細節，已獲得來自調查委員會的知情人士證實。

眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林。Getty Images)
眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林。Getty Images)

眾議員布波特。(Getty Images)
眾議員布波特。(Getty Images)

「滾石」指出，曾親自參與或派高級助理參與攻占國會行動籌備討論的共和黨籍聯邦眾議員，包括瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)、戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)、布波特(Lauren Boebert，科羅拉多州)、布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)、克勞索恩(Madison Cawthorn，北卡羅來納州)、畢格斯(Andy Bigg，亞利桑納州)、高梅特(Louie Gohmert，德州)。

眾議員高梅特。(Getty Images)
眾議員高梅特。(Getty Images)

眾議員畢格斯。(美聯社)
眾議員畢格斯。(美聯社)

眾議員布魯克斯。(美聯社)
眾議員布魯克斯。(美聯社)

眾議員克勞索恩。(美聯社)
眾議員克勞索恩。(美聯社)

一名國會暴動事件籌畫者接受訪問時說：「我們跟布波特團隊、克勞索恩團隊以及戈薩團隊，是一場接著一場的密集開會。」

眾議員戈薩聲稱 參與者可獲赦免

匿名受訪的籌畫者說，國會暴動前曾參與為數十名包括白宮官員、國會議員在內的行前簡報，「我特別記得葛林」。這名籌畫者說，記得曾與另外十餘名國會議員或議員助理講過話。

眾議員戈薩。(Getty Images)
眾議員戈薩。(Getty Images)

兩名消息人士受訪時也說，戈薩對國會暴動籌畫團隊聲稱，這些人士捲入的另一起案件將可因為規畫國會暴動的功勞而獲得「全面赦罪」(blanket pardon)。

消息人士說：「我們從戈薩方面獲得的消息就是一切都已搞定，也就是他到橢圓形辦公室跟總統談過，在討論特赦時向總統提出我們的名字。他們正在準備提交文件，讓眾院自由黨團(House Freedom Caucus)成員參加連署，展現支持。」

白宮 眾院 眾議員

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