「1月6日是我的點子」 國會暴動3位「藏鏡人」被傳喚

克拉克為司法部官員。(美聯社)

眾院國會暴動調查委員會傳喚多名前總統川普 親信，拼湊暴動背後的策畫與協調內部；但另外也有來自司法部 、國防部以及右派團體的三名「藏鏡人」被傳喚，可能是釐清暴動全貌的關鍵。

克拉克(Jeffrey Clark)為司法部官員，他的名氣雖然不高，但在川普任期的最後幾個月，卻成為忠實擁護者，向司法部高層宣揚選舉舞弊的論述；川普甚至一度希望將他提拔為司法部長。

川普在任期最後曾向司法部施壓，克拉克也是參院司法委員會的重點調查目標。國會暴動委員會認為，克拉克與白宮 聯繫，已違反司法部規定。

委員會在傳喚中寫道：「你提議由司法部致函喬治亞和其他州的州議員，要求延遲確認選舉結果，並召開記者會宣布司法部正著手調查選舉舞弊。」

巴特爾曾是前國防部長米勒的幕僚長。(Getty Images)

巴特爾(Kash Patel)曾擔任共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)幕僚，眾院情報委員會主席和白宮國安會反恐資深主任。在國會暴動發生當下，為時任國防部長米勒(Christopher Miller)的幕僚長。

暴動發生後，外界對於國防部的質疑在於，為何批准動用國民兵協助執法，對抗暴民的過程如此冗長。

委員會指出：「我們有充分理由相信你擁有額外的文件與資訊，能夠解釋國防部和白宮在應對暴動上扮演的角色。」此外，委員會也質疑，他當天與時任白宮幕僚長的梅杜斯(Mark Meadows)時刻保持聯繫。

巴特爾立場對川普忠誠，眾院情報委員會針對川普與俄羅斯的關係進行調查時，他就曾提出質疑。

亞歷山大是挺川的極右派要角。(取自推動)

亞歷山大(Ali Alexander)為右派挺川運動「阻止偷竊」(Stop the Steal)發起人；他曾表示企圖聯手亞利桑納州眾議員畢格斯(Andy Biggs)和戈薩(Paul Gosar)，以及阿拉巴馬州眾議員布魯克斯(Mo Brooks)施壓，使群眾在國會大廈的怒吼，讓當時在國會裡的共和黨員能夠改變心意。

他還曾表示：「1月6日就是我的點子。」