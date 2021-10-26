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股價飆漲842% 川普媒體平台被當GameStop炒

記者顏伶如／綜合報導
「川普媒體科技集團」與「數位世界收購公司」合併之後，將推出名稱為「真相」(TRUTH)的社群平台。(Getty Images)
「川普媒體科技集團」與「數位世界收購公司」合併之後，將推出名稱為「真相」(TRUTH)的社群平台。(Getty Images)

路透報導，前總統川普宣布成立社群網站新平台之後，不管政治立場相同或相左的投資客紛紛加入投資。即將與川普新公司「川普媒體科技集團」(TMTG)合併的「數位世界收購公司」(Digital World Acquisition Corp)，股價在上周之內飆漲842%，某些炒股散戶2020年大選並沒有投票給川普。

報導指出，住在德州奧斯汀(Austin)的49歲軟體顧問阮東尼(Anthony Nguyen，音譯)雖為共和黨員，但2020年總統大選卻沒投票給川普。阮東尼是上周加入搶買「數位世界收購公司」股票的數百萬名走當日沖銷交易操作路線的當沖客(day traders)之一。川普社群媒體新平台市值已上看120億元。

賺錢機會 不是川粉也參與

為何在測試版應用程式出爐之前就願意買進股票，阮東尼坦承，加入投資行列主要是希望能在短時間內大賺一筆，並不是支持川普的生意理念。

他說：「川普的社群媒體會不會順利成功？可能不會。但這不表示在同一時間裡，你就不能去賺錢。」

「川普媒體科技集團」與「數位世界收購公司」合併之後，將推出名稱為「真相」(TRUTH)的社群平台。

阮東尼表示，願意投資「特殊目的收購公司」(SPAC)，是因為看到川普社群新平台上市與今年1月間電玩零售商GameStop股票大漲有類似之處。

阮東尼花了4100元，以每股41元價格買進「數位世界收購公司」股票。見到股價漲到每股96元時，他便賣掉手中半數持股，股價再次攀升到每股120元時，又脫手原本持股總數的四分之一。

他說：「民眾其實願意加入炒股，如果入場之後保持良好靈活度的話，看到投入成本翻倍，就趕快退場。」

路透報導，許多這波買進「數位世界收購公司」股票的投資散戶則是川普支持者，賓州諾里斯城(Norristown)28歲銷售員史普林葛爾( Shane Springer)便是一例。他說，會一直抱住這些股票，直到股價「登上月球」。

川普 社群媒體 股票

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