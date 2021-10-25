赴美邊界 中美洲2000民眾湧進墨西哥

2000多名的中美洲民眾在墨西哥的奇亞帕斯州走向美墨邊境，準備申請庇護。（路透）

許多中美洲民眾嚮往能在美國 安身立命；一批規模約在2000人左右的中美洲民眾成群結隊地來到墨西哥 與瓜地馬拉邊境的城鎮、奇亞帕斯州(Chiapas)塔帕珠拉(Tapachula)，試圖穿越整個墨西哥， 走向美墨邊境 。

這些中美洲民眾多數來自薩爾瓦多及宏都拉斯，不少人攜家帶眷，他們23日集結於塔帕珠拉啟程；到24日中午，這些民眾已抵達約16哩外、同樣位於奇亞帕斯州的韋韋坦(Huehuetan)。

墨西哥政府要求，來自墨國以南的中美洲國家民眾若要向美國申請庇護，必須停留在邊境城鎮塔帕珠拉；但是許多中美洲民眾厭倦冗長的程序，試圖穿越整個墨西哥，走向赴美墨邊境。

因此，這趟旅程充滿風險，23日啟程時，這些移民強行通過奇亞帕斯州警方的阻攔，一度發生肢體衝突，小孩頭部輕微受傷等。

來自古巴的貝爾特蘭德(Anthony Beltrandez)就表示，他們不希望與任何人「發生問題」，只想平靜地做自己想要的事；貝爾特蘭德2018年從古巴前往烏拉圭，後再往塔帕珠拉申請前往美國，但是等了一個半月仍無下文，讓他決定跟隨這批中美洲移民啟程。

另一名來自宏都拉斯、因為擔心申請案受影響而不願透露全名的民眾表示，他在塔帕珠拉等了兩個月，但是一直沒有回音，而塔帕珠拉當地根本找不到工作，讓他決定啟程。

中美洲移民穿越墨西哥的事件許多仍歷歷在目，例如2018至2019年集結於美墨邊界的車隊；或是今年8月，墨西哥國民兵全副武裝，阻擋行走在高速公路上，試圖從塔帕珠拉啟程的中美洲民眾。

一些民眾面臨的困難甚至不僅止於美國及墨西哥，今年1月，一群宏都拉斯民眾試圖向北啟程，結果在邊界遭到瓜地馬拉當局強行封鎖。