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ITIN申請塞車 許多移民家庭領不到「兒童抵稅」

編譯林育正／綜合24日電
拜登政府提供「兒童抵稅」，但許多經濟狀況不佳的移民家庭，卻遲遲無法拿到此補助。（美聯社）
拜登政府提供「兒童抵稅」，但許多經濟狀況不佳的移民家庭，卻遲遲無法拿到此補助。（美聯社）

拜登政府提供「兒童抵稅」(Child Tax Credit，CTC)，但許多經濟狀況不佳的移民家庭，卻遲遲無法拿到此補助。

若沒有社會安全號碼但又必須報稅，必須向國稅局(IRS)申請「個人納稅識別號碼」(ITIN)，以便報稅和領取福利。但育有兩名子女的薩爾瓦多移民蘿拉(Laura)在政府於7月開始擴大兒童抵稅計畫後，每個月應收到的550元卻未能如期到手；她的ITIN申請尚未通過，因此無法取得福利。

草根移民倡議團體CASA移民整合資深經理布蘭克(Pablo Blank)則指出，ITIN申請塞車，讓許多居住於華盛頓特區的西語裔在最需要的時候，卻領不到抵稅額。他說：「這讓人感到挫折和不公平。」

但IRS在聲明中已表示正盡速著手處理，目前的進度約在6月第一周的申請。IRS表示：「我們正盡力縮短延誤。」

每年都有大量的ITIN湧入，在2019年，透過ITIN報稅者就超過200萬人，總稅金達280億元。目前移民若要取得兒童抵稅，就必須報稅。

今年3月通過的「美國復甦法案」(American Recovery Act)在擴大的兒童抵稅制度下，家中一位不到5歲的小孩，每個月能領到300元；6至17歲則有250元。在計畫之下，自7月起的前六個月，每個月將收到固定金額，接下來將與個人2022年的退稅一起領取。

第一階段的款項，對數百萬個家庭有如及時雨。根據人口普查局的調查，在有小孩的家庭中，食物不足的比率下降30%。哥倫比亞大學貧窮與社會政策中心估計，兩輪的款項避免全美350萬名兒童陷入貧窮的成長環境，兒童貧窮率也降低近30%。

哥倫比亞大學研究也指出，若所有符合資格的兒童皆領取款項，每月兒童貧窮率將降低40%；儘管如此，種族和語言隔閡卻成為一大阻礙。

密西根大學團隊就得出，具資格的西語裔移民中，56%領到7月的CTC；但白人家庭的比率更高69%，非裔家庭也有67%。來到8月，西語裔家庭為65%，白人71%，非裔66%。

IRS澄清，許多西語裔的ITIN申請人誤認7月的款項遭到拒絕，但其實僅是申請流程塞車，未來仍會收到款項。

拜登政府提供「兒童抵稅」，但許多經濟狀況不佳的移民家庭，卻遲遲無法拿到此補助。（...
拜登政府提供「兒童抵稅」，但許多經濟狀況不佳的移民家庭，卻遲遲無法拿到此補助。（美聯社）

移民家庭 報稅 IRS

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