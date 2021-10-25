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稱亞裔族群「黃種人家庭」 奧州參議員挨轟

編譯林梅婕／綜合24日電
一名抗議者在舊金山的一場集會中舉著牌子為亞裔發聲，奧克拉荷馬州共和黨籍州參議員雷德日前以「黃種人家庭」一詞代稱亞裔族群，引發外界批評。（Getty Images）
一名抗議者在舊金山的一場集會中舉著牌子為亞裔發聲，奧克拉荷馬州共和黨籍州參議員雷德日前以「黃種人家庭」一詞代稱亞裔族群，引發外界批評。（Getty Images）

奧克拉荷馬州共和黨籍州參議員雷德(Dave Rader)20日在立法委員會會議中談及族裔平等問題時，以「黃種人家庭」(yellow families)一詞代稱亞裔族群，引發外界批評。

雷德聲稱，當天就有關經濟和司法系統中存在族裔不平等的現象進行討論時，他沿用了奧克拉荷馬政策研究所分析師謝德(Damion Shade)在論述中，對非裔家庭和白人家庭的用詞。

會議中雷德表示：「你的簡報一直到後面才提到黃種人家庭，你的研究中黃種人家庭被排除了好一段時間」，謝德回應：「你說的是亞裔嗎？」雷德說：「你談到黑人、白人和棕色膚色的人，我只是延用你的說法」，接著雷德又針對黑人家庭展開提問。

然而，「黃種人」一詞長期以來被視為對東亞人士的貶抑詞；1800年代晚期，許多華裔雖然定居美國多年，卻仍被比喻成「黃禍」(Yellow Peril)。

雷德透過奧克拉荷馬市地方電視台KFOR發表的聲明指出，自己長年為追求族裔平等而奮鬥，他說：「我一生擔任美式足球的教練和教育家，對任何一個來自不同背景或不同種族的人，我都會為他們培養一個機會。」

自稱是雷德選區居民的民主黨奧克拉荷馬黨部主席艾莉西亞‧安德魯斯(Alicia Andrews)批評，雷德在族裔平等研討會上公然使用這樣的詞彙讓她相當不滿：「我再重申我今年春天的主張，要求立法機構任職的民選官員都要接受文化多元、平等和包容的訓練。」

安德魯斯強調：「這事攸關所有奧克拉荷馬的所有居民，但他們卻未對此進行公開的對話，我感到非常失望。」

該州民主黨籍州眾議員辛蒂·蒙森(Cyndi Munson)則是以亞裔的身分向KFOR形容，雷德使用的詞彙令人憂慮不安：「我記得曾有人問過我，我的父親是否有『黃熱病』(Yellow Fever)，只因為我的母親是韓國人。雖然問者無心，但不代表對我沒有傷害。」

亞裔 民主黨 黑人

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