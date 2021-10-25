不只紅州…反對者辱罵拜登 「髒話」標語遍及全國

拜登任職九個月，對很多川普鐵粉愈來愈是洩恨的目標。（Getty Images）

共和黨 基本盤乃至前總統川普 的堅定支持者嘲罵拜登 總統不叫人驚奇，拜登上任以來危機連連，都是他們斥責的靶子，但叫人耳目一新的乃是這些人愈來愈幹譙聲大作，污言穢語不僅潑向拜登，還有投票給拜登的選民。

華盛頓郵報報導，例如在愛達荷州波夕市(Boise)南區一條寂靜街道，男子狄克(Michael Dick)便在自家前院立起多張手寫招牌，其中一張黃色卡紙虛情假意地「感謝」拜登，其實是一連串抱怨，如汽油每加侖4元、通膨、阿富汗、新冠疫情，最近則用黑色馬克筆大筆新增「公民死亡」、「美軍死亡」兩條。

波夕市另一邊，60歲男子舒瓦茲(Michael Schwarz)用黑色噴漆潦草寫著「爆登」(Joe Blows)；雖然如此，兩人相形其他人還算客氣了，總統20日造訪賓州史克蘭頓(Scranton)，就在「拜登街」(Biden Street)轉角，遇著一名婦女拿著手寫牌子，上書「操！拜登」，來款待總統，操字的母音還刻意用國旗來取代。

場景再回到波夕市，退休槍械師強生(Rod Johnson)由自家屋頂垂掛藍旗，一樣寫著「操！拜登」，底下再用小寫字母添加「還有，操你投票給他的人！」

68歲的強生表示，不喜歡拜登的共和黨人不僅他一個，只是自己選擇站出來，表達討厭拜登。

2020總統選戰期間，拜登的超強項之一在他不沾鍋，即使不喜歡他的人也很難罵出口，他就像無礙於人的祖輩、笨拙的叔伯。

只是拜登任職九個月，他本人，至少是他代表的一切，對很多川普鐵粉愈來愈是洩恨的目標；批評用詞之辛辣，部分反映川普的無稽之談，說拜登是篡位者，偷走川普理該取得的總統職位，但也有部分源自拜登個人的施政，由他大灑幣施政到移民政策，都是共和黨罵聲連連的項目。

目前不分紅、藍州，而且幾乎遍及全國，反拜登的告示牌到處林立，經常寫有憤怒及褻瀆的辱罵詞彙；有些告示牌已經觸犯地區的公序良俗規定，地方官員不得不出面取締。