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不只紅州…反對者辱罵拜登 「髒話」標語遍及全國

編譯潘勛／綜合24日電
拜登任職九個月，對很多川普鐵粉愈來愈是洩恨的目標。（Getty Images）
拜登任職九個月，對很多川普鐵粉愈來愈是洩恨的目標。（Getty Images）

共和黨基本盤乃至前總統川普的堅定支持者嘲罵拜登總統不叫人驚奇，拜登上任以來危機連連，都是他們斥責的靶子，但叫人耳目一新的乃是這些人愈來愈幹譙聲大作，污言穢語不僅潑向拜登，還有投票給拜登的選民。

華盛頓郵報報導，例如在愛達荷州波夕市(Boise)南區一條寂靜街道，男子狄克(Michael Dick)便在自家前院立起多張手寫招牌，其中一張黃色卡紙虛情假意地「感謝」拜登，其實是一連串抱怨，如汽油每加侖4元、通膨、阿富汗、新冠疫情，最近則用黑色馬克筆大筆新增「公民死亡」、「美軍死亡」兩條。

波夕市另一邊，60歲男子舒瓦茲(Michael Schwarz)用黑色噴漆潦草寫著「爆登」(Joe Blows)；雖然如此，兩人相形其他人還算客氣了，總統20日造訪賓州史克蘭頓(Scranton)，就在「拜登街」(Biden Street)轉角，遇著一名婦女拿著手寫牌子，上書「操！拜登」，來款待總統，操字的母音還刻意用國旗來取代。

場景再回到波夕市，退休槍械師強生(Rod Johnson)由自家屋頂垂掛藍旗，一樣寫著「操！拜登」，底下再用小寫字母添加「還有，操你投票給他的人！」

68歲的強生表示，不喜歡拜登的共和黨人不僅他一個，只是自己選擇站出來，表達討厭拜登。

2020總統選戰期間，拜登的超強項之一在他不沾鍋，即使不喜歡他的人也很難罵出口，他就像無礙於人的祖輩、笨拙的叔伯。

只是拜登任職九個月，他本人，至少是他代表的一切，對很多川普鐵粉愈來愈是洩恨的目標；批評用詞之辛辣，部分反映川普的無稽之談，說拜登是篡位者，偷走川普理該取得的總統職位，但也有部分源自拜登個人的施政，由他大灑幣施政到移民政策，都是共和黨罵聲連連的項目。

目前不分紅、藍州，而且幾乎遍及全國，反拜登的告示牌到處林立，經常寫有憤怒及褻瀆的辱罵詞彙；有些告示牌已經觸犯地區的公序良俗規定，地方官員不得不出面取締。

拜登 川普 共和黨

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