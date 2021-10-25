曼欽不支持延長擴大「兒童抵稅」 數萬人恐失補助

聯邦參議員曼欽9月暗示，他不會支持延長擴大兒童抵稅。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)報導，聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州 )9月暗示，他不會支持延長擴大兒童抵稅(child tax credit)，並建議新設補助的要求；若能讓曼欽如願，數千名西維州 民眾恐無法再領到每月500元的補助，並承負更重的經濟擔子。

曼欽9月告訴有線電視新聞網(CNN)：「現在都沒有工作 條件，也未要求教育條件以加強多種技術；你們不覺得，如果我們要幫助孩子，這些人也該做點努力嗎？」

政治新聞網站Axios17日報導，曼欽有意限制計畫，適用於年收入約6萬元以下的家庭；如果他順利設下相關條件，這表示許多州民恐頓失補助。

一名領取補助的州民反映：「我們希望曼欽更積極保護西維州居民，我們不是一群懶人，我們為生活而工作。」

來源：NBC News

曼欽發言人並未回應，他也未透露曼欽希望設下哪些條件，以換取他對擴大補助的支持。

西維州有17萬名剛符合兒童抵稅的孩童，新的計畫變動包括，子女抵稅額最大額度從每名孩子每年領取2000元增至3600元，也會有貧窮家庭符合領取補助資格。

西維州中，有大量隔代教養的家庭，一旦停止發放補助，這些祖父母年事已高，身體狀態或家庭責任等，也不易找到工作。

該州許多家庭受訪時表示，每月補助用來購買必要物資和少量奢侈品；維權團體警告，曼欽的要求可能影響數千戶家庭，包括養兒育女的父母和祖父母，而且恐無法有效使勞工返回職場。

兒童抵稅能否擴大仍是未知數，白宮仍持續就社會計畫進行協商；拜登已表明，他反對對社會計畫案列定要求。

多項研究指出，若能永久擴大兒童抵稅，西維州93%孩童能獲益；不過曼欽認為此社會計畫過於鬆散，適用太多對象，不利勞工重返勞動市場。