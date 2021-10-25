預算案難產 民主黨恐砍有薪假、擴大紅藍卡福利

民主黨趕在本周末前敲定社會支出預算案，他們考慮是否放棄擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)。（本報資料照片）

政治新聞網站Politico報導，六名消息人士透露，民主黨 趕在本周末前敲定社會支出預算案，但對於兩大熱門項目爭論不休，他們考慮是否放棄有薪假和擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )。

多名議員、職員、維權者和遊說人士表示，擴大數千萬名長者牙齒、視力和聽力方面紅藍卡福利 的計畫恐被完全剔除，另外確保美國所有勞工因家庭和醫療而放的有薪假也面臨相同危機。

民主黨未來幾天會確定社會支出案，民主黨內部有不少相互衝突的消息，黨內意見出現拉扯。拜登總統和民主黨領袖希望拉攏中間派聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)，但又不希望偏離黨內其他大老意見，包括支持擴大紅藍卡的桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)。

其他高階民主黨幕僚表示，紅藍卡和有薪假的討論不斷出現變動，但白宮和參院領袖幕僚否認要刪去這兩個項目。

紅藍卡

白宮和參院中間派開支案，因此刪減逾1兆元預算後，民主黨擬推動縮減版的開支案，包括暫時擴大聯邦醫療補助(Medicaid，白卡)、紅藍卡福利和歐巴馬健保(Obamacare)補助。擴大紅藍卡福利耗資3500億元太貴，遭健康照護業不斷遊說反對。

許多民主黨人認為，因為預算有限，若要擴大紅藍卡福利，恐不利擴大保守州中數百萬名未納保低收入者的白卡福利。

桑德斯表示：「擴大紅藍卡，納入牙齒、聽力和視力福利，這是整個開支案中最熱門和重要的項目。」不過參院中間派對此支持度不高。

有薪假

雖然聯邦政府原本支持撥款2250億元經費給家庭和醫療有薪假，但消息人士表示，如今拜登支持撥出1000億元，給低薪勞工長達四周有薪假；這低於眾院年初批准的4940億元，也少於參院夏季推動的3000億元。

一名消息人士指出，有薪假資格取決於收入多寡，這項福利估計三至四年內到期；但有薪假維權者認為，此福利的持續性會影響企業和州政府是否參與此計畫。