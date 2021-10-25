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拜登邀舒默、曼欽 家中磋商預算案 波洛西：本周內通過

編譯潘勛／綜合24日電
拜登總統（圖）利用周末邀請曼欽參議員，與參院多數黨領袖舒默，到家中做協商總預算案的最後努力。(美聯社)
拜登總統（圖）利用周末邀請曼欽參議員，與參院多數黨領袖舒默，到家中做協商總預算案的最後努力。(美聯社)

拜登總統24日邀請舒默、曼欽兩名黨籍聯邦參議員到德拉瓦州自家，商討化解民主黨內對預算案的分歧，希望搶在自己前往英國參加氣候峰會前提出預算法案；另一方面，眾院議長波洛西認為民主黨可望本周內對預算案達成協議，而在31日交由眾院票決。

美聯社24日報導，預算案在國內本就設有時程，除此之外，拜登推動立法有進展，是希望凸顯自己政府就肆應氣候變遷問題饒有建樹，以便在氣候峰會上面對全球領袖。

拜登總統利用周末邀請曼欽參議員，與參院多數黨領袖舒默（圖）， 到家中做協商總預算...
拜登總統利用周末邀請曼欽參議員，與參院多數黨領袖舒默（圖）， 到家中做協商總預算案的最後努力。(美聯社)

知情人士表示，本周對拜登施政至關重要，眾院預訂在27或28日對兩黨已達共識的基礎建設案進行票決，但在此之前會對金額更大的預算案達成詳細協議，以說服進步派支持基建案。

目前預算案的最終金額還不明朗，但消息人士透露，曼欽已知會民主黨高層，自己對1兆7500億元採開放態度。

來源：ABC News

曼欽與席納瑪兩人是民主黨內最走中間派的參議員，一直堅持要削減預算的規模，還想變更施政項目。

波洛西表示，自己正等候參院談判出結果，預計最早能在25日出方案；民主黨高層絞盡腦汁設想框架，以便著手通過參院早已制定的基礎施設建設案，但民主黨自由派扣住基建案，聲稱要先對金額更大的預算案達成協議，方對基建案進行投票。

最後金額 可能遠低2兆元

波洛西上有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)表示，自己認為預算案已大致就緒，九成已達成共識，只有幾個項目仍待最後決定；民主黨最初所提預算案金額達10年3兆5000億元，但在中間派堅持下，最後金額可能遠不到2兆元。

拜登預計29日前往蘇格蘭格拉斯哥參加氣候峰會；波洛西表示，縮水後的預算案仍排定在31日投票，搶在聯邦公路建設資金枯竭之前，不會有任何因為進步派作梗而錯失最後期限的問題。

民主黨內對某些施政構想要不要削減或完全排除猶有爭執，包括擴大聯邦醫療保險覆蓋面、協助照護兒童及協助收入較低的大學生。曼欽選區在煤礦業規模頗大的西維吉尼亞州，所以也反對懲罰沒能快速轉移到潔淨能源的公用事業。

眾院議長波洛西24日表示，總預算案要本周內完成通過。(美聯社)
眾院議長波洛西24日表示，總預算案要本周內完成通過。(美聯社)

波洛西表示，民主黨仍在設法保住一些施政構想，例如給四周的有薪家事假，但她承認其他提案如擴大聯邦醫療保險讓長者取得免費牙齒照護等，因為成本高，恐難保住。拜登對抗氣候變遷的中心構想的潔淨能源施政，據估也要刪減。

預算 民主黨 聯邦醫療保險

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