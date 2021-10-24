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雖受挫國會 拜登仍致力展示美國可領導全球減碳

編譯李京倫、郭宣含／綜合報導
拜登總統降低碳排放政策在國會受挫，但他仍想在11月於蘇格蘭格拉斯哥市舉行的「聯合國氣候變遷綱要公約締約國第26屆大會」(COP26)上，向全球展示美國仍是領導減碳的國家。圖為阿拉巴馬州的煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）
拜登總統降低碳排放政策在國會受挫，但他仍想在11月於蘇格蘭格拉斯哥市舉行的「聯合國氣候變遷綱要公約締約國第26屆大會」(COP26)上，向全球展示美國仍是領導減碳的國家。圖為阿拉巴馬州的煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）

華爾街日報報導，雖然拜登總統的降低碳排放政策最近在國會受挫，但拜登仍想在11月將於蘇格蘭格拉斯哥市舉行的「聯合國氣候變遷綱要公約締約國第26屆大會」(COP26)上，向全球展示美國仍是領導減碳的國家。

拜登的國家氣候顧問吉娜．麥卡錫(Gina McCarthy)說，儘管國會很可能把總值1500億元、旨在促使電力公司改採潔淨能源的「潔淨電力計畫」從總預算案中刪除，白宮仍樂觀相信國會會同意撥出相當款項減碳。

麥卡錫說，「總統與國會的對話開始加快」，就算國會不同意減碳案，「我們也已找出許多方法，可以支持氣候承諾，並向全球展現我們仍是保護氣候的領導者」。

西維吉尼亞州盛產煤炭，該州民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)強烈反對潔淨電力計畫，並呼籲縮減氣候相關措施；預算案原本總值3兆5000億元，很可能因此被刪到近2兆元，拜登與國會民主黨領袖提議，從這項預算案中撥款數千億元減少溫室氣體排放量。

聯邦政府打算用行政命令等方法達成拜登的承諾，使美國溫室氣體排放量在2030年前，降到2005年水準的50%到52%，方法包括預計將在COP26前宣布從嚴管制油氣生產甲烷排放量、預計今年稍晚宣布從嚴管制車輛溫室氣體排放量等。

拜登幕僚正在草擬新的氣候應對策略，盤點達成目標的選項，但這分策略可能不會在COP26之前或舉行時公布；聯邦官員相信有許多方法可以達成目標，但至少部分要依賴預算案中沒被刪除的措施，如再生能源稅收抵免等。

聯邦政府今年初成立高層官員工作小組，以因應氣候變遷帶來的多種影響，預估今年底公布全國氣候策略。

白宮官員近日也呼籲業界支持氣候行動，消息人士表示，部分能源產業與製造業者已和當局接洽，但有些企業則猶豫不決；美國商會(U.S. Chamber of Commerce)承諾會盡力「避免這項增稅又減少工作機會的法案」。

拜登政府加緊腳步推動應對氣候變遷措施，近日公布多篇報告，闡述全球溫度上升和極端天氣對美國國安與經濟構成的威脅，另也宣揚為金融業打造的多項計畫，包括要求提供更多氣候變遷的風險評估。

有些世界領袖抱怨美國未遵守國際氣候協議，並在舉行COP26前密切關注；消息人士表示，這使得拜登加緊呼籲國會在高峰會前有協商進展，本周與議員密室會議可望向存疑的世界領袖證明，美國民主政治體系可產出氣候變遷的配套措施。

白宮官員的目標是說服各國領袖，美國在進一步減碳方面確有進展。不過，分析家和白宮盟友都認為，拜登政府需要國會同意，才能取得足夠資金達成拜登的目標。

拜登 美國 氣候變遷

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