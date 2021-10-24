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施壓？美主教團開會前 拜登周五先見教宗

編譯盧炯燊／綜合23日電
拜登總統本月29日將在梵蒂岡會晤教宗方濟各，對教會及重要社會問題交換看法。圖為拜登（右一）2016年在梵蒂岡拜會方濟各（左）。（美聯社）
拜登總統本月29日將在梵蒂岡會晤教宗方濟各，對教會及重要社會問題交換看法。圖為拜登（右一）2016年在梵蒂岡拜會方濟各（左）。（美聯社）

拜登總統出席20國集團峰會前，本月29日將在梵蒂岡會晤教宗方濟各(Pope Francis)，這兩位全球最有權勢的天主教徒會面，對教會及重要社會問題交換看法，然而拜登在支持墮胎權及LGBTQ權利等問題，一直與與美國天主教團存在嫌隙，為他與教宗的會晤蒙上陰影。

按照日程，拜登與教宗會晤後不到三星期，美國的主教團將在巴爾的摩舉行會議，其中一項議程項是來自保守派，認為拜登支持墮胎權，就不應有領聖餐的資格。

學者：拜登此舉形同恐嚇 並不明智

維拉諾瓦大學歷史神學教授法焦利(Massimo Faggioli) 認為，對於一些主教來說，這無疑是一種恐嚇，身為天主教徒的拜登，一直獲得教宗的保護，這種希望從梵蒂岡發出訊息的做法，其實並不明智。

教宗堅持反對墮胎和同性婚姻的天主教教義，但強調在其他問題，包括環保、打擊種族不公正以及貧窮等，都與拜登的優先事項吻合，這正也是令美國天主教保守派惱怒之處。

法焦利指出，教宗與拜登在許多問題上意見一致，同樣頂著逆風而行，要與不同種類的理論家爭鬥。

拜登是繼甘迺迪之後美國第二位天主教徒總統，但對於墮胎問題上的立場，堅稱完全符合天主教的社會學說。他甚至批評教會內部有些人認為，一旦與任何教義不符，就等於與教會不符。

教宗一直明確表示，他不會迴避支持墮胎權的美國政治領袖，包括本月9日會見了眾院議長波洛西。

拜登能不能領聖餐 主教也分歧

舊金山天主教領袖科迪萊昂大主教(Salvatore Cordileone)堅持要求美國主教團透過領聖餐，向拜登、波洛西等支持墮胎權的人發出良心受譴責的訊息。

在天主教政策下，不給予聖餐的決定是由個別主教決定，科迪萊昂已表明不鼓勵波洛西在他的教區接受聖餐，但華盛頓大主教格雷戈里樞機(Wilton Gregory)則歡迎拜登到其教區接受聖餐。

教宗上月被問及拜登等政客應否被拒領聖餐時，拒絕直接回答「是」或「否」，只說主教必須以「同情和親切」態度為這些人服務；他同時警告，神職人員不應讓政治影響領聖餐的決定。

拜登 教宗 美國

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