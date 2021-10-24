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阿富汗撤軍亂象 5機構督察長發起聯合調查

編譯洪毅／綜合23日電
拜登總統決定撤軍阿富汗後，美國撤離過程混亂，「華爾街日報」引述消息人士報導，包括國務院、國防部、衛生部、國土安全部、國際開發署等機構的督察長，已就此展開調查。圖為獲美軍機撤離的阿富汗難民9月1日抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場。（路透）
拜登總統決定撤軍阿富汗後，美國撤離過程混亂，「華爾街日報」引述消息人士報導，包括國務院、國防部、衛生部、國土安全部、國際開發署等機構的督察長，已就此展開調查。圖為獲美軍機撤離的阿富汗難民9月1日抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場。（路透）

拜登總統決定撤軍阿富汗後，美國撤離過程混亂，「華爾街日報」引述消息人士報導，包括國務院國防部、衛生部、國土安全部、國際開發署等機構的督察長，已就此展開調查，瞭解各自部門在撤軍的準備、執行、善後等是否有欠完善之處。

最新的一系列調查，關注的主要是符合撤離資格的阿富汗難民的相關處理事宜；五個機構的督察長及阿富汗重建特別督察長(Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction)間將定期舉行電話會議，分享自己的部門的調查結果。

不同機構就單一事件發起調查的例子並不罕見；政府監督計畫(Project on Government Oversight)主任麗茲．亨波維奇(Liz Hempowicz)表示，督察長在調查自己的機構內有巨大權限，但是跨部會權限則無，因此此舉有助於更全面地釐清整個事件，尤其阿富汗撤軍還備受國會及外界關注。

本月21日，分別是參院外交、軍事、國土安全委員會共和黨首席議員的芮胥(Jim Risch)、殷霍夫(James Inhofe)、波特曼(Rob Portman)分別致函國務院、國防部及國安部，要求發起有關阿富汗特別移民簽證項目的調查。

國務院代理督察長回覆稱，督察長辦公室將會審查國務院的阿富汗特別移民簽證項目，包括阿富汗難民緊急撤離、入境、安置等相關程序。

國防部督察長則已啟動三項調查，瞭解阿富汗撤軍的最後幾天到底發生什麼事，其中一項是調查國防部在符合撤離資格的阿富汗難民的撤離過程中，是否做好完善評估以及善後問題等。

國防部督察長已就8月29日發生的美國無人機錯誤空襲造成10位平民死亡的事件啟動調查。

阿富汗 國防部 國務院

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