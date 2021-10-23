鮑德溫誤殺女攝影 7個QA看懂好萊塢片場槍枝運作

影視界在成本考量下，現場使用道具火器較後製作開銷低，也讓道具槍的危險性仍存在於拍攝過程中。（Getty Images）

在警方調查演員亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin) 在電影 「鐵鏽」(Rust)新墨西哥州片場使用道具槍，「誤殺」電影攝影 師哈欽絲(Halyna Hutchins)事件，讓影視製片槍枝使用及現有的安全規範受到檢視；而在當今影視界普遍運用特殊效果之下，在成本考量下，現場使用道具火器(prop firearms)較後製作開銷低，也讓道具槍的危險性仍存在於拍攝過程中。

什麼是「道具火器」？

任何從橡膠玩具到可發射子彈的真槍都適用，但只要用來射擊(即使只是空槍)即被視為真槍。曾為多部電視製作提供諮詢的鹽湖城前警局長伯班克 (Chris Burbank) 表示，在警察培訓或電影製作期間用於模擬情境的槍枝，通常被製造成只能裝空包彈。

什麼是空包彈？它能殺人嗎？

空包彈是包含火藥但不含彈丸的槍彈。根據演員權益協會(Actors’ Equity Association)說法，它仍有可能嚴重傷害或殺死附近的人。電影槍枝安全協調員布朗(Dave Brown)2019年撰文寫道：「空包彈將火藥和熱氣體從槍管前部以錐狀排出。在更遠距離內是無害的，若距離太近，爆炸會嚴重傷害某人。」

誰負責現場的武器？

通常由武器師負責所有影視製作使用的武器相關事物，從某歷史時期使用的正確物件選擇，到在片場顧好武器並確保演員安全正確使用。

片場的火器規則為何？

使用武器時，武器師必須在場。演員權益協會指南要求，「每次使用前，確保槍已在台下試射，然後要求自己試射。看著道具師檢查氣瓶和槍管，確保沒有異物或假子彈卡在裡面。」此外，「所有槍枝裝載必須由財產主人、武器師或在他們直接監督下工作的有經驗人士完成。」

為什麼槍會指向攝影師？

將道具槍對準攝影機，以取得某個角度是很普遍的作法。「有些電影著名鏡頭，就像是槍指向鏡頭前的觀眾。」資深第二導演 霍爾(Steven Hall)說，「為盡量減少這種情況，通常會使用遠距攝影機，若一定要有人操作攝影機，通常會加上安全護目鏡、安全遮板及可承受任何東西的PERSPEX屏幕保護。它擋不住真槍實彈，但肯定能抵擋住空包彈。」

為何會發生這種憾事？

業內專業人士表示，有時出於多種原因，會鼓勵劇組和製作人員「加快速度」，導致輕忽安全規範。

好萊塢如何回應？

業界各層面都很沮喪憤怒，因為這種事情確有可能發生；導演岡恩(James Gunn)推文說，他最怕「有人在我的片場受到致命傷害。」

演員兼編導亞歷克斯·溫特 (Alex Winter) 推文說：「劇組人員永遠不應該身在不安全的片場；當他們不安全時，一定有很明確的原因。」