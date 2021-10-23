好萊塢意外頻傳 李小龍之子李國豪 當年也在片場中槍亡

功夫巨星李小龍之子李國豪1993年在他25歲時於拍攝電影的片場意外中槍身亡，事故原因至今仍是謎。（本報系檔案照）

男星鮑德溫拍片時使用道具槍意外射殺攝影 師哈欽絲(Halyna Hutchins)的消息傳出後，1993年武打明星李小龍之子李國豪(Brandon Lee)於拍片現場意外中槍身亡的悲劇前例，立即浮現眾人腦海；李國豪家人22日在他官方推特發聲明指出，「沒有人應該在拍片時身亡。」

李國豪家人在他的官方推特聲明寫道，「我們的心與哈欽絲的家人、蘇扎(Joel Souza，導演 )，以及所有涉及這場意外的人同在。沒有人應該在拍片時身亡。」

荷莉貝瑞曾扭斷手臂

回顧1993年，28歲的李國豪在北卡羅來納州拍攝「龍族戰神」(The Crow)時，對戲演員使用一把.44口徑左輪手槍道具，裝載了沒有彈頭的空包彈，朝李國豪射擊，不料以前卡在槍膛裡的彈頭意外射出，把李國豪打死。

而李國豪、哈欽絲等人的不幸僅只是演藝界在拍片現場發生意外的一個縮影；女星荷莉貝瑞(Halle Berry)在驚悚片「鬼影人」(Gothika)片場，被演對手戲的男星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)不慎扭斷手臂。

哈里遜福特被液壓門壓斷腿

哈里遜福特(Harrison Ford)在2014年「星際大戰7」(Star Wars Episode VII )片場被液壓門壓斷了腿，須接受手術；1969年電影 「第22條軍規」(Catch 22) 第二單元導演約翰·喬丹(John Jordan)搭乘直升機但拒絕穿戴安全裝備，被一陣風吹出直升機，自4000呎高度墜入海中死亡

1982年，維克·莫羅和兩名兒童演員Renee Shinn Chen和Myca Dinh Le在電影「迷離境界」(Twilight Zone)片場，被直升機螺旋槳擊中喪生；2007年，佈景師大衛·里奇(David Ritchie)在電影「移動世界」 (Jumper)片場，被撒落到他身上的凍結沙子、泥土和冰雨壓死。

演員席爾：這已超出悲劇範圍

21日的片場不幸事件令演藝界不勝唏噓；情境喜劇「聯盟」(The League)演員席爾(Paul Scheer)推文說，「這超出了悲劇範圍，有那麼多規定可以確保這種情況不會發生，我無法理解怎麼還有可能這樣。我難過極了。」

過去曾與鮑德溫合作演戲的女演員黛布拉·梅辛(Debra Messing )為鮑德溫辯護，她寫道，「他在現場使用道具槍，然後發生了這樣的災難；哈欽絲喪生，蘇扎受傷。我為他們的家人祈禱。」

製片人伯格(Amy Berg)稱這起槍擊事件是「絕對的噩夢」，伯格還在另一則推文中寫道，「令人難以置信的是，攝影指導和導演在片場發射武器時會處於火線中。此外，演員拿到了個沒有事先搞清楚裝入子彈類型的武器，如果此事屬實，非常令人震驚。」