鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

好萊塢影星鮑德溫在新墨西哥州拍攝新片「Rust」時使用道具槍，意外釀成死傷事件的現場。（Getty Images）

影星亞歷鮑德溫 21日在拍攝新電影時釀出憾事，洛杉磯時報(Los Angeles Times)22日引述三名消息人士報導，在當天拍攝的數小時前，數名原劇組人員才因為抗議惡劣的工作 環境，而在當天遭到非工會成員「替換」；甚至在拍攝期間，就發生過三次道具槍誤擊發的事件。

新片「鐵鏽」(Rust)本月6日起在新墨西哥州 聖塔菲(Santa Fe)近郊的富礦溪農場(Bonanza Creek Ranch)取景，21日拍攝時，男主角鮑德溫誤殺攝影 導演哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)、導演蘇扎(Joel Souza)也受重傷。

影視界在成本考量下，現場使用道具火器較後製作開銷低，也讓道具槍的危險性仍存在於拍攝過程中。（Getty Images）

消息人士表示，「鐵鏽」在新墨西哥州取景以來就有勞資糾紛，尤其是攝影團隊一直抗議工作環境，例如片場的問題，還有高工時及低報酬等。

喪命的哈欽絲 曾為成員安全發聲

例如製片商曾承諾，會安排及代墊劇組人員在聖塔菲的旅店住宿，結果住宿地居然位於遠在50哩外的阿布奎基(Albuquerque)，而他們在片場工作的時間常常在12小時以上。

甚至在16日，鮑德溫的替身就曾誤射兩發子彈；拍攝現場人員之前曾說，該槍沒有填裝子彈；此事在拍攝首周也發生過，故一名片場人員曾致信製片經理說，已經發生過「三次」誤射事件，「非常的不安全」。

但是消息人士表示，片場依舊「嚴重缺少職業安全會議討論」，而不幸喪命的哈欽絲早就在為現場團隊成員的安全問題發聲過。

6抗議員工被換掉 臨時找人上陣

消息人士表示，21日當天早上6時30分，攝影團隊人員抵達富礦溪農場開始架設場景，約一個小時後，製作團隊帶來非工會成員，並要求現場六名抗議工作環境、且有工會成員身分的攝影團隊人員打包離開，不然就請保全來把人帶走。

消息人士說，片商為了讓電影劇續拍攝，直接把工會成員換掉；根據聖塔菲警察局的說法，誤射事件在團隊人員打包離開後六個小時發生。

消息人士表示，當天鮑德溫是在排練教堂外的槍戰戲碼；目前全片的拍攝已經暫停。

目前全案仍在偵辦中，聖塔菲警方表示，目前尚未對任何人提出指控；鮑德溫則表示會全力配合調查，並在推文說，他的震驚及哀慟「筆墨難以形容」。