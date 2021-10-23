片場遭誤殺女攝影師 立足男人世界 同行讚才華

在片場遭好萊塢男星亞歷鮑德溫用道具槍誤殺的攝影師哈莉娜‧哈欽絲(右）才華洋溢且敬業，是好萊塢的新星。（路透）

好萊塢男星亞歷鮑德溫在片場用道具槍誤殺攝影 師哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)的消息震驚全球，她能在普遍由男性主導的電影 攝影師這行有一席之地，相當難得；與哈欽絲熟識的親友為她的遭遇感到悲痛，藝壇也為喪失一位才華洋溢的同行不勝唏噓。

警方初步調查指出，哈欽絲是在當地時間21日下午約1時50分遭到射殺，儘管隨即被用急救人員用醫療直升機送醫，仍回天乏術。

出身於烏克蘭、今年42歲的哈欽絲生前定居於洛杉磯，2015年畢業於美國電影學院(American Film Institute)；據影評網站IMDB的紀錄，哈欽絲一生參與製作的電影和電視劇多達49部，包括男星喬曼根尼羅(Joe Manganiello)主演、去年上映的「超凡英雄」(Archenemy)，也因此片被美國攝影雜誌(American Cinematographer)譽為明日之星。

在片場遭好萊塢男星亞歷鮑德溫用道具槍誤殺的攝影師哈莉娜‧哈欽絲(右）才華洋溢且敬業，是好萊塢的新星。（路透）

哈欽絲在個人Instagram上形容自己是個「無法停下腳步的人」，知名導演 布萊斯薩克(James Cullen Bressack)在哈欽絲的貼文下留言：「我的朋友，我會想念你的，這真是太令人心痛了。」

「超凡英雄」的導演莫堤爾 (Adam Egypt Mortimer)也說：「失去哈莉娜讓我相當難過，如此才華洋溢的她，對於藝術和電影都有著強烈的決心，我也對片場上竟會發生這樣的意外感到憤怒。」

影藝界攝影師普遍由男性主導，哈欽絲能占有一席之地相當難得；身兼演員及導演的希德拉·史密斯(Sidra Smith)曾和哈欽絲在影集「A Luv Tale」中合作過，聽聞哈欽絲死訊後也表示：「女攝影師能有這樣的成就相當不易，而她年輕又有才華，這對她更是個絕佳的機會，願上帝保佑她美麗的靈魂。」

哈欽絲的丈夫也表示感謝所有向他致哀的人，但拒絕透露有關妻子死亡的其他細節說，「我們都需要一點時間去消化。」