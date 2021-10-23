道具槍竟藏實彈 亞歷鮑德溫誤殺女攝影 震驚心碎

鮑德溫22日表示難以名狀其震驚與心碎，且願配合警方調查。圖為事發後鮑德溫在聖塔菲郡警局停車場致電友人。(美聯社)

片場驚魂 1死1傷 無人被控罪

亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)拍攝新片「Rust」使用道具槍，意外釀成死傷事件後，聖塔菲郡(Santa Fe County)警局22日晚公布的書面證詞指出，該把槍內有一顆實彈；事發後，鮑德溫22日首度發聲表示難以名狀其震驚與心碎，且願配合警方調查，目前無人因此案遭控罪。

在片場遭好萊塢男星亞歷鮑德溫用道具槍誤殺的攝影師哈莉娜‧哈欽絲(右）才華洋溢且敬業，是好萊塢的新星。（路透）

助導大喊「冷槍」 鮑德溫扣下板機…

該片助理導演 21日從灰色推車取出一把道具槍給鮑德溫，並大喊「冷槍！」(cold gun)，這表示該把槍本應無任何實彈，可供劇組人員安全使用；但當鮑德溫扣下板機，竟發出實彈誤殺女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)，並射傷導演蘇扎(Joel Souza)。

圖為事發後鮑德溫在聖塔菲郡警局外。(美聯社)

鮑德溫22日首度談論這起事件，表示他感到心碎，「沒有字詞足以表達我對這起悲傷事件的震驚與難過，此事奪走了身為妻子、母親和我們喜愛同仁哈欽絲的性命，我會全力配合警方調查說明這起悲劇發生過程，我也聯繫她的丈夫，向他與他的家人表達支持。」

聖塔菲郡警局仍在調查這起槍擊事件，22日深夜公布首份官方書面證詞；該五頁報告提供許多案件的的基本流程細節，但仍有許多問題待解，包括那顆實彈如何被裝進鮑德溫使用的道具槍中。

專家：有人未遵守安全規定

好萊塢影星鮑德溫在新墨西哥州拍攝新片「Rust」時使用道具槍，意外釀成死傷事件的現場。（路透）

拍戲片場向來有清楚的安全用槍守則，但電影安全專家表示，此案顯然有人未遵守相關規定。

新墨西哥州 法官允許調查該把槍枝的生物證據，並查看可能提供此案資訊的影像內容；聖塔菲郡警局發言人表示，鮑德溫配合調查，目前無人因此案遭控罪。

警察 卡諾(Joel Cano)在書面證詞中寫道，該名遞槍的助理導演不知道道具槍內有實彈，其中也未說明子彈種類。

該部電影槍械師(armorer)負責準備武器，包括這把道具槍和片中使用的西部風格槍帶；卡諾表示，機械師並未告訴調查人員，有誰曾到過新墨西哥州北部的富礦溪農場(Bonanza Creek)片場。

警方表示，哈欽絲事發時坐在蘇扎前方觀看；卡諾指出，鮑德溫開槍後，該把道具槍被交到機械師手上，機械師取下彈殼再把槍交給警方；鮑德溫事發當時穿的戲服事後也交給警局當作證據，衣服上似乎有血漬。

遭鮑德溫誤殺的女攝影指導哈莉娜．哈欽絲。（路透）

聖塔菲郡警長辦公室發言人李歐斯(Juan Rios)22日表示，調查仍在進行中，警察進入片場持續查問可能證人；當局已發放片場搜查令，由於此事件敏感，估計本周末不會有新聞記者會。