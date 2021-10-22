美國準備來硬的？商務部有可能強制要求提供晶片數據

路透報導，美國商務部有可能強制要求台積電等晶片供應鏈有關企業提供數據。 路透

美國商務部 周四（21日）表示，英特爾（Intel）和英飛凌（Infineon）已表態會配合商務部所提請求相關業者按意願提出晶片 供需數據的要求。商務部說，會不會將此一要求改為強制性質，要看最後各公司回復的數量和品質來決定。

美國商務部上個月與晶片短缺危機有關企業領袖召開最近一次峰會時，由於不滿意問題一直未見明顯改善，在會中提出希望與會晶片製造商、汽車製造商等企業自願提出晶片需求、供給等相關數據，以增加供應鏈透明度。商務部當時定下的資料提供期限在11月8日。

傳出美國商務部有此請求之後，在晶片生產供應重鎮台灣引發高度關注。因為這意味了全球晶圓代工龍頭台積電在內的台灣有關企業，要交出敏感數據。台積電本月稍早已有表示，不會洩露任何敏感的公司資訊。

美國商務部發言人對路透說：「包括英特爾、通用（GM）、英飛凌和SK海力士在內的公司已經表示，他們非常積極地計劃提供他們的數據。我們非常感謝他們的努力，並鼓勵其他公司也要跟進」。

這位發言人強調，「（要求提供資訊）是自願的，但這些資訊對於解決對供應鏈透明度的擔憂至關重要。我們是否必須使用強制措施，取決於有多少公司參與，以及所提供數據的品質。」

英特爾、通用、英飛凌和SK海力士都沒有立即回應路透的評論請求。

南韓貿易部對美國商務部這項請求表示關切。該部本月6日在一份聲明中說：「所要求數據的範圍很廣，包括一些營運機密，韓國對此甚為關切。」不過貿易部長文勝煜周四對南韓國會一個委員會說，一些南韓公司正準備在不違反保密條款或南韓國內法律的情況下，審視並提交給美國可以提供的數據。