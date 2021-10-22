新冠病毒源自武漢市場緬因州龍蝦？親中陰謀論瘋傳

中國外交官與官方媒體在擁有的數百個推特帳號，散播攸關新冠病毒起源地的新說辭，指病毒源自運到武漢的美國緬因州龍蝦。圖為香港海關本月15日查獲的非法進口的龍蝦。（美聯社）

牛津大學(University of Oxford)找到證據顯示，中國 外交官與官方媒體數百個社群媒體 推特(Twitter)的帳號，發動新一波攸關新冠病毒起源地的親中論述，指病毒源自運到武漢的美國緬因州 龍蝦。

牛津大學專精追蹤網路錯誤資訊的博士後研究員施利布斯(Marcel Schliebs)9月中旬發現，過去18個月以來，中國外交官與官方媒體透過推特，散播關於新冠病毒起源的謠言；其中，中國駐加爾各答總領館總領事查立友(Zha Liyou)推文表示，新冠病毒可能來自從緬因州運往中國的龍蝦，這批龍蝦於2019年11月送到武漢海鮮市場，但未提供證據。

這是疫情爆發以來，最新一波親中陰謀論。

施利布斯告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)，他深入追查發現，多達550個推特帳號以英文、西班牙文、法文、韓文，甚至拉丁文，釋出相似訊息，且發文時間幾乎都介於中國標準時間的每天上午8時到11時之間。

施利布斯隸屬於牛津民主與科技計畫(Programme on Democracy and Technology)，專精網路宣傳策略；他表示，這些帳號有些是空頭帳號，幾乎沒有或是極少追隨者，也有真實帳號被盜來發布假消息。

他說，很難追查到源頭，但可以發現一致的模式，即為親中論述。

NBC報導，中國媒體、社群媒體上流傳的諸多文章屢次暗示，新冠病毒可能源自進口冷凍食品。

查立友9月曾在推特發布關於緬因州龍蝦的陰謀論，去年12月也曾宣稱新冠病毒來自從某個地方送往武漢的「冷凍鏈」，呼籲進一步追查；他甚至在毫無證據下，指控美軍涉及散播病毒。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)旗下非營利組織「保衛民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)假訊息專家謝佛(Bret Schafer)對於外交官透過假帳號傳播假資訊表示：「這是中國官員在疫情爆發後，第三、四次試圖以某種方式轉變風向。」

「當你查看個人帳號時就會發現，這看似粗糙且不縝密，但這樣的網路被設計來試圖創造社群媒體的主題趨勢。」謝佛說，「無論人們是否購買龍蝦，或是美國陸軍德特里克堡(Fort Detrick)是否為病毒起源地，至少都能達到模糊真相和愚弄人們的效果。」

德特里克堡是陸軍位於馬里蘭州的生物實驗室。

緬因州已經不一次成為美中貿易衝突的焦點，除了龍蝦被指為新冠病毒起源之外，部分文章也主張緬因州疾病防治中心表示，電子菸引起的肺病案例中，可能包含第一個新冠肺炎病例。

對此，緬因州疾病防治中心回應，相關文章沒有科學基礎。