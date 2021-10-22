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不接種就解雇？佛州州長提前召回議員 擬立法反制

編譯盧炯燊／綜合21日電
佛州州長提前召回議員，以對抗商家強制員工接種。(歐新社)
佛州州長提前召回議員，以對抗商家強制員工接種。(歐新社)

共和黨主政的佛羅里達州堅拒強制接種疫苗，但商家則根據總統拜登的行政命令，要求員工接種疫苗，否則會遭解雇；共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)對此作出反擊，聲稱會提早召集州議員恢復州議會會議，要通過立法以打擊企業頒布的接種疫苗規定。

德桑提斯21日在記者會表示，他會在11月舉行州議會特別會議處理接種疫苗問題，但他沒說明具體日期。

他說，民眾不應因為自己的健康而受到歧視，「我們希望為民眾提供保護，然而要清楚說明，在佛州，你賺錢來生活的權利，並不取決於必須作出接種的選擇」。

除了佛州，其他多個共和黨州份也考慮採取反強制接種法案，德州州長艾柏特(Greg Abbott)上周發出行政命令，禁止任何組織要求接種疫苗。

從德桑提斯在記者會的發言看，等同他概述了州議會特別會議的政策目標，包括企業要為打針後出現的不良反應負上責任，取消對強制接種疫苗企業的法律保護，加大對拒絕接種而遭解雇員工的保護。

德桑提斯數周以來，一直批評白宮強制接種疫苗的計畫，誓言要在法庭上反對這些規定。佛州多個學校局未有理會州政府禁止在課室內戴口罩的規定，除了遭罰款外，部分更遭州政府扣留聯邦的撥款，這些撥款原意是用來減輕學校局遭到的罰款。

有關德桑提斯提早召開議員舉行州議會特別會議的做法，顯然事前未告知黨內同僚。共和黨籍州眾議會議長斯普羅斯(Chris Sprowls)表示，從未有收到有關舉行特別會議之事。

民主黨也迅速抨擊德桑提斯舉行特別會議的計畫。剛宣布會競選州長的州參議員塔迪奧(Annette Taddeo) ，指責德桑提斯就如一個令人討厭的獨裁者，並質疑為何規定私人企業甚麼能夠做，甚麼不能做。

疫苗 德桑提斯 共和黨

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